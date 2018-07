Tennis – Circuit ITF U18 Nairobi Junior open 2 -Toky Ranaivo en finale

Toky Ranaivo est le prochain Malgache qui affiche une belle présence dans le circuit mondial des juniors. Il s’est qualifie en finale du Nairobi Junior Open.

Une démons­tration de force. Après avoir perdu devant l’Égyp­tien Aly Shokeir en huitièmes de finale du circuit ITF U18 Nairobi Junior Open grade 5 étape 1, Toky Ranaivo sera, ce jour, en finale de l’étape 2.

Durant son parcours, il a respectivement gagné contre l’Estonien Mark Lajal, l’américain Parker Collins Flores (768e mondial junior) et l’Iranien Sina Moghimi (610e mondial junior) en seizièmes, huitièmes et en quart de finale. Hier, c’était la cerise sur le gâteau pour ce pensionnaire du centre d’entraînement de la fédération internationale de tennis à Casablanca.

En demi-finale, il a tout simplement donné une véritable leçon de tennis à Albert Njogu, qui ira défendre les couleurs du Kenya aux Jeux africains de la jeunesse qui se disputera du 18 au 28 juillet à Alger. Il gagne aisément en deux petits sets 6/0, 6/2 et s’offre une précieuse place en finale.

« En résumé, contre le Kenyan Albert Njogu, j’étais vraiment bien physiquement et mentalement. Les échanges, durant les jeux qui se sont enchainés, étaient très équilibrées mais a chaque fois je suis parvenu a avoir les points importants pour gagner justement la plupart des jeux. Je suis dans une bonne dynamique pour tenter de remporter mon premier titre dans un tournoi du circuit mondial des juniors », positive Toky Ranaivo.

En finale, Toky Ranaivo aura à jouer contre l’Indien Arjun Channathimiah Hon­nap­pa, classé 655 e mondial junior qui a pu surclasser en demi-finale, l’Égyptien Aly Shokeir en deux sets (6/1, 6/0). Dans cette finale à sensation, Toky Ranaivo tentera donc un tour de force contre son adversaire indien.

Mais quoi qu’il en soit, l’objectif est déjà atteint pour lui dans cette aventure kenyane où il a pu emmagasiner plus de vingt points au classement mondial des juniors. Classé 1286e mondial chez les juniors, Toky Ranaivo fera un bon de 300 à 500 places dans ce dit classement à seulement quinze ans.