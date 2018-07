Santé publique – Salama améliore ses offres

La centrale d’achats de médicaments Salama a un nouveau local. Cela contribuera à une amélioration de la santé publique.

Avantage. La centrale d’achats de médicaments Salama va pouvoir améliorer ses offres. Une éventuelle baisse du coût des médicaments est envisagée dans les formations sanitaires publiques. Une recapitalisation de cette centrale d’achats, sous tutelle du ministère de la Santé publique, est certaine, grâce à la construction de son propre siège, sis à Anosiala Ambohidratrimo. « Nous allons pouvoir améliorer notre budget car on ne va plus payer de loyer. Cette recapitalisation devrait avoir de l’impact sur le prix des médicaments des centres de santé », explique Tahina Andrianjafy, directeur général de Salama. C’était à Anosiala, hier, dans le cadre de l’inauguration de l’infrastructure.

Les médicaments des pharmacies publiques sont déjà à des prix très abordables, par rapport à ceux des pharmacies privées. Leur prix serait moins cher à 30 voire 40%. La direction générale de cette centrale d’achats n’a pas encore précisé les détails de cette possible baisse du prix des médicaments. L’on sait, toutefois, qu’ils sont vendus à moins 35% de leur prix initial chez les consommateurs. Cette nouvelle infrastructure a, par ailleurs, pour objectif de renforcer la capacité de cette centrale. Et l’approvisionnement des intrants médicaux, notamment, dans les zones enclavées, devrait aussi s’améliorer.

Efforts

« Madagascar avance un peu plus vers la concrétisation du projet de Couverture Santé Universelle. Nous avons déjà commencé ce projet et allons le poursuivre car c’est la population en bonne santé qui peut développer le pays », a indiqué le président de la Répu­blique, Hery Rajaonari­mampianina. Il a honoré de sa présence la cérémonie d’inauguration avec sa femme, le président du Sénat et quelques membres du gouvernement.

L’Union Européenne, qui a financé, en grande partie, les travaux de construction de l’infrastructure, avec l’Agence française de développement (AFD), félicite l’équipe de Salama. «Elle a été en situation difficile il y a 3 ou 4 ans. Depuis, de grands efforts ont été déployés. Salama est même devenu un centre de référence pour la région de l’océan Indien et l’ensemble du continent africain. Il y a des partenaires qui viennent voir comment l’équipe Salama a fait pour travailler avec beaucoup d’efficacité dans l’achat et la distribution », lance Antonio Sanchez-Benedito, ambassadeur de l’Union Européenne.

Salama envisage, déjà, l’extension de ses locaux, avec ses 16 000 m2 de superficie. Pour le moment, ses entrepôts s’étendent sur

6 660 m2 et ses bureaux administratifs, sur 1 758 m2.