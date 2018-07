Peinture – La nouvelle génération en style

Du haut leur vingtaine d’années, Richianny Ratovo et Natoa Rasolonjatovo excellent dans leur style de peinture respectif. Leur exposition intitulée « Duo » se tient au CGM.

Epatant. La nouvelle génération sort des sentiers battus pour exprimer son talent à travers la peinture. Deux jeunes peintres s’approprient avec brio d’autres styles et exposent quatorze œuvres dans « Duo » au Cercle Germano Malagasy ou CGM à Analakely jusqu’au 21 juillet. Optant pour d’autres supports et utilisant d’autres techniques, Richianny Ratovo et Natoa Rasolonjatovo créent l’admiration par la beauté de leurs fresques tout en gardant le cachet propre à la Grande île, les scènes de vie malgache.

La jeune peintre Richianny R. utilise la pyrographie pour faire sortir des portraits ou des paysages sur des rondelles de bois ou un morceau de cuir. Manier le feu n’est pas chose facile dans ce cas. « Cette technique demande beaucoup d’attention et de précision. Des fois, je sens des crampes mais la passion prend toujours le dessus. J’oublie la souffrance une fois que l’œuvre est faite », confie-t-elle avec le sourire lors du vernissage, hier, à midi. Soucieuse de l’environnement, Richianny récupère les bois autant qu’elle peut et évite les gaspillages. Pour les cuirs, elle arrive à s’en procurer par un réseau familial. Quelques œuvres en acrylique complètent sa collection pour « Duo », qui est sa première exposition presqu’en solo.

Natoa Rasolonjatovo n’est plus à présenter dans l’univers de la peinture locale. Fidèle à son procédé utilisant de l’acrylique sur du verre, ce jeune bourré de talents sait faire pétiller les couleurs. Chacun de ses tableaux véhicule une émotion de la vie, un instant piqué dans le quotidien de ses compatriotes et la richesse de notre culture.

« L’ensemble est tout simplement saisissant. L’avenir de cette discipline est assuré par la nouvelle génération », assène Petit Maître, un autre jeune peintre présent lors du vernissage.

Retour à la source

Richianny et Natoa ont décidé de faire cette exposition au CGM pour une simple et bonne raison. « Nous avons appris la peinture ici. C’est donc une façon, pour nous deux, d’honorer ce lieu par le talent que le Bon Dieu nous a donné et que le centre a façonné », confient-ils.

« À préciser qu’ils ne sont pas de la même promotion. Leur travail, à tous les deux, est remarquable. Recevoir cette exposition ici motivera certainement les autres promotions à exceller comme eux », mentionne Nanja, responsable culturel du CGM.

« Duo » évoque la beauté de la fraîcheur du troisième art « vita malagasy » et une promesse d’un bel avenir pour ces deux jeunes peintres.