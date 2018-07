Éducation de base – Tournée dans les fokontany du Bibliobus ADN

Combler le manque de bibliothèque à Tana et permettre aux enfants des quartiers pauvres de lire. C’est l’objectif du Bibliobus de l’ADN dans sa tournée à travers les quartiers de la capitale.

Une solidarité de la diaspora malgache en France a permis de collecter des fonds, des livres et des jouets pour soutenir le Bibliobus. Le guide national de l’ADN, Edgard Razafindravahy a remis, cette semaine, aux responsables du Bibliobus l’argent et le matériel réuni par les membres de ADN France.

Le Bibliobus ADN sil­lonnera plusieurs fokontany de la capitale. Le projet cible les enfants de 3 à 12 ans et ceux qui ne vont plus à l’école faute de moyens.

Le Bibliobus fait partie des projets initiés par l’ADN comme Ecolobus pour la protection de l’environnement et Coderbus pour les cours en informatique. Tous ces projets concrétisent le credo de l’ADN basé sur la refondation.