Commerce et impôts – Les fraudeurs fiscaux à débusquer

Pour l’égalité de tous devant le Fisc, la direction générale des impôts travaillera étroitement avec l’ANMCC. Beaucoup plus d’échanges d’informations en vue.

Chasse. Les fraudeurs et dissimulateurs d’informations ou ceux qui déclarent en dessous du réel seront désormais traqués par le Fisc, d’une autre manière. De nombreuses entreprises réalisant un volume d’affaires significatif déclarent un chiffre d’affaires inférieur. La direction générale des Impôts (DGI) auprès du ministère des Finances et du budget fait également remarquer que des entreprises importantes utilisent « des réseaux d’importateurs ou de fournisseurs éphémères, ou des prête-noms pour réaliser des achats non comptabilisés, en vue de ne pas déclarer les ventes correspondantes ». Les Taxes sur la valeur ajoutée (TVA), par exemple, sont payées par les consommateurs, mais ne sont pas toujours versées au Fisc.

Les fraudeurs ont ainsi une marge pour faire baisser leurs prix de vente, ce qui démotive les autres opérateurs à avancer dans cette situation éternelle de concurrence déloyale. Les derniers chiffres avancent que 60% des transactions fiscales se déroulent dans l’informel. Sans compter les importateurs et exportateurs qui utilisent le cash au lieu de la domiciliation bancaire, rendant difficile, voire impossible de retracer l’argent.

Par ailleurs, selon un rapport d’étude de Transparency International, 49 % du total des entreprises enquêtées en 2014, ont déclaré avoir été victimes d’une ou plusieurs réclamations de « pots-de-vin ou cadeau ou paiement informel ». Et le montant sollicité par les agents fiscaux atteint en moyenne 4.000.000 Ariary. Autant d’infractions qui nuisent à l’environnement des affaires et à la mise en place d’une concurrence saine.

Perfectibles

Les actions peuvent être améliorées. La direction générale des Impôts (DGI) et l’Autorité nationale chargée des Mesures correctives commerciales (ANMCC) conjuguent ainsi leurs efforts pour rétablir l’égalité de tous devant l’Impôt. La signature d’un protocole de collaboration a été effectuée hier à Antaninarenina. « L’élargis­sement du réseau d’informations de la DGI avec l’ANMCC va permettre de débusquer les fraudeurs, qui exercent une concurrence déloyale envers les contribuables payant normalement leurs impôts. Les informations obtenues permettront d’alimenter la banque de données de la DGI pour toutes prises de mesures adéquates », explique Iouri Garisse Razafindrakoto, directeur général des Impôts.

L’ANMCC est habilitée à effectuer des enquêtes approfondies de cas de concurrence déloyale.

« L’entité peut ainsi fournir des renseignements très utiles à la DGI, issus des contribuables et des partenaires », précise Barthélemy, directeur général de l’ANMCC. Ce dernier fait savoir que cinq autres grandes enquêtes sont déjà en cours, outre celle relative à la concurrence déloyale sur les détergents en poudre.