Trafic de drogue – Onze trafiquants placés sous mandat de dépôt

Un groupe de dealers composé de cinq femmes et six hommes, dont trois Mauriciens, a été envoyé derrière les barreaux. Leur comparution devant le procureur a fait long feu et la décision n’a été connue que tard dans la nuit

d’hier.

Les hommes ont été placés à la maison de force de haute sécurité de Tsiafahy, et les femmes à la maison centrale d’Antanimora, comme l’a indiqué le procureur de la République, Odette Balisama Razafi­mielisoa.

À la lumière d’informations reçues, la justice mauricienne a demandé que les trois Mauriciens impliqués dans cette affaire soient rapatriés pour être jugés à l’île sœur. Cette extradition avant leur jugement n’a toutefois pas été accordée. De leur côté, les deux officiers dépêchés par Mauritius Revenue Authority (MRA) à Mada­gascar voudraient encore élargir et poursuivre l’enquête pour parvenir à mettre la main sur le baron du trafic.

Selon le procureur, une délégation de police judiciaire malgache sera envoyée à l’île sœur en réponse de leur demande et ils mèneront ensemble l’investigation. Quant aux 146,66kg de stupéfiants saisis, ils ont été déjà détruits avant-hier, à Ambohitrimanjaka.