Afrobasket Zone VII – Madagascar vs Seychelles en aller-retour

La Coupe de la zone VII de basket à V catégorie U18G et le sommet national de Fiba 3×3

se dérouleront en parallèles les 23 et 24 juin. Le premier est qualificatif à l’Afrobasket au Mali. 4

La Coupe de la zone VII pour les U18 garçons se tiendra au gym­nase d’Ankatso les 23 et 24 juin. Ceci est qualitatif à l’Afrobasket U18G au Mali du 17 au 26 août.

Seulement deux pays , Madagascar et les Seychelles, seront en course pour l’uni­que ticket pour le sommet africain. Quinze présélectionnés sont appelés pour suivre la préparation.

Le regroupement a débuté ce samedi, sous la houlette de deux entraîneurs nationaux , Bayard Razafin­dralambo, directeur technique du club Dream Team SC et Jean de Dieu Randriana­rivelo, dit Deda, entraîneur de l’équipe nationale de basket Fiba 3×3 de l’an passé. Les présélectionnés n’ont donc que dix jours pour se préparer.

La liste définitive des douze joueurs retenus sera dévoilée lundi prochain après le match test contre l’équipe de la Cnaps sport ce dimanche au gymnase de l’Académie nationale des sports à Ampefiloha.

« Notre participation à cet Afrobasket U18G est la suite logique de notre participation à celui des U16G à l’île Maurice l’an passé. Cinq des présélectionnés ont déjà formé l’équipe nationale à l’Afrobasket version 2017 », a souligné Angelot Razafiarivony, directeur technique national. Les joueurs récupérés pour les U18 sont Marco Rakotovao de MB2ALL Analamanga, Edito Tasarafeno et Fabrice Olivier Jaoravo de l’ASCB Boeny, Ny Aina Mathieu Rakotonirina de Serasera Vakinankaratra et Sitraka Raharimanantoanina de Dream Team SC.

Présélection

« La taille moyenne des joueurs est de 1,80m. Sitraka est le seul qui mesure 2 mètres. Et il y a trois autres entre 1,90m a 1,95m » a fait savoir de DTN.

Sept des présélectionnés viennent de la ligue d’Anala­manga dont trois de MB2ALL, Marco, Elio Mjady Boira et Loïc Ramiandra, quatre autres de DTSC , Luciano Loïc Azaly, Fifaliana Randriana­risoa, Finidy Andrianina Rajerison et Sitraka Rahari­manan­toanina. ASCB Boeny a également quatre représentants, Edito Tsarafeno, Olivier Fabrice Jaoravo, Solonjary Ahmed Nasser Maurice et Soumah Nakara Hassan. Et les trois autres viennent de Vakinakaratra dont deux du club Serasera, Ny Aina Mathieu Rakotonirina, Safidi­niaina Rakotonirina et Fameno Rakotondravao de SBC.

« Nous avons appris que l’équipe nationale des Seychelles a passé huit mois de préparation au Qatar mais cela n’affecte aucunement notre volonté de remporter le ticket de qualification à l’Afrobasket à domicile », a précisé Angelot Razafiarivony. Les éliminatoires de la zone 7 se tiendront en marge du cham­pionnat national de Fiba 3×3 prévu les 23 et 24 juin au gymnase de l’ASUT à Ankatso.

Ce sommet national de basket à trois est destiné aux seniors et U14. Diverses animations comme le concours de danse urbaine seront au programme de cet événement sportif.