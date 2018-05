VTT – MBike Adventure – Jullian et Lacas, coup d’essai, coup de maître

Le duo Jullian-Lacas a pris la première place de la MBike Adventure, au terme des deux étapes du weekend. Tefy et Tanjona, qui ont roulé en solo, ont complété le podium.

Tout s’est joué dans la première éta­pe de samedi, dénommée « Étape XXL Energy », pour la troisième édition de la MBike Adventure.

Arrivés premiers au village de Mantasoa, Cédric Jullian et Stéphane Lacas ont pris une sérieuse option sur la victoire finale. Et ce, après avoir creusé un écart conséquent sur leurs adversaires. Ils ont bouclé les 39,1 kilomètres entre Ambohi­ma­nambola et Mantasoa en 2h 23min12sec.

Hier, les deux vététistes n’avaient plus qu’à gérer sur le chemin inverse, durant l’« Étape Eau Vive » de 45,9km entre Mantasoa et Ambohi­ma­nambola, afin de s’assurer de la victoire finale.

Au classement général, ils ont fini avec un cumul de 5h 37min 07sec. Derrière, Tefinjanahary Rakotoniaina, qui a couru en solo, a pris la deuxième place. Il a terminé en 5h 46min 28sec.

Tanjona Fanomezantsoa, alias Zaza Maditra, également engagé en solo, a trusté la troisième marche du podium. Il doit notamment ce résultat à sa victoire à l’issue de la deuxième étape. Il a terminé avec un cumul de 5h 46min 37sec.

« Idéal pour le VTT »

Stéphane Lacas, Réunion­nais qui vit dans la Grande île, a déjà l’habitude des pistes malgaches. Par contre, Cédric Jullian en était à sa première course ici.

Considéré comme l’un des meilleurs coureurs à La Réunion, il a réussi une belle performance en gagnant dès sa première participation à la MBike Adventure. « Le terrain était génial, et j’ai découvert de superbes paysages. C’est vraiment l’idéal pour faire du VTT. Il n’y avait pas de pluie, ni de vent fort, ni de forte chaleur. Les conditions étaient optimales. De plus, on a eu une super ambiance avec les coureurs locaux », s’est-il exclamé après avoir reçu avec son équipier les maillots Colas, promis aux premiers du général.

Au palmarès, Jullian et Lacas succèdent à Emile Randria­nantenaina et Hasina Rakotonirina, vainqueurs en 2016. En parallèle, ils ont également gagné dans la catégorie Master 1, regroupant les coureurs âgés entre trente et quarante ans. Ainsi, ils sont aussi rentrés avec les maillots Eau Vive.

Haja Lucas Rakotondrazaka