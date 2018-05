Transport – Des abribus font peau neuve

Le ministère des Transports et de la météorologie améliore des infrastructures à Antananarivo-ville.

Rénovés. Des abribus dans la ville d’Antananarivo ont changé.

« Répondant aux besoins des passagers et des usagers de la route et dans le cadre de l’assainissement de la ville d’Antananarivo, le ministère des Transports et de la météorologie a réhabilité les abribus aux alentours de la ville », a indiqué le ministère des Transports et de la météorologie, ce weekend.

Des coups de peinture ont été donnés sur ces infrastructures et les usagers de la route peuvent s’installer sur leurs chaises. Les travaux de rénovation sont déjà terminés à Ambohijatovo et à Anosy.

« C’est bien qu’on a repeint cet abribus. Cela améliore l’image de la ville », s’est exprimé un passant à Ambohijatovo. Beboarimisa Ralava, ministre des Transports et de la météorologie a effectué une descente sur ce lieu, vendredi, pour visiter les travaux effectués. Dans d’autres endroits, comme à Mahamasina, les travaux sont en cours de finition.

Les usagers sont satisfaits, mais ne sont pas sereins. « Je suis certaine qu’au bout de trois mois, il ne restera pas grand chose de cette infrastructure. Nous ne savons pas respecter les biens publics. Nous devrons en être soucieux et les protéger», lance indignée, Blandine, une mère de famille.

L’abribus a été rénové, mais la saleté persiste autour, avec les sans-abri qui y font leurs besoins.

Miangaly Ralitera