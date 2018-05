Energies renouvelables – Des centrales hydrauliques à Alaotra Mangoro

Le projet Jiro Kanto, mis en œuvre par une entreprise malgache, illuminera quinze communes autour du lac Alaotra. Le tarif sera à moitié-prix de celui de la Jirama.

Avancée. Le projet a démarré en 2015 et est à 70% de ses réalisations. Le projet Jiro Kanto vise à électrifier à partir d’une ressource hydraulique renouvelable, celle du fleuve de Lovoka, quinze communes environnant le lac Alaotra, dans la région Alaotra Mangoro. Seules les communes de Tanambe et d’Amparafara-vola sont électrifiées par la Jirama pour l’heure. Il met ainsi en place deux centrales hydrauliques en exploitant le site d’Androkabe et de Maheriara. Quelques 2300 KW seront disponibles à partir de ces deux sites. « La phase d’essai est prévue se dérouler vers la fin de cette année », explique Paul Rakotondralambo, président directeur général de BETC Nanala, samedi, lors de la journée des projets de l’Union européenne à Ankorondrano. « Près de huit mille ménages sont ciblés dans un premier temps, mais près de trente mille ménages, en tout, en seront la cible finale du projet Jiro Kanto. La gestion de la distribution sera assurée par le projet et le tarif pour les consommateurs est estimé à 400 ariary le kwh, soit à moitié-prix de celui de la Jirama », poursuit-il.

Rentabilité

Le projet, d’un montant total de cinq millions trois cent mille euros, est financé à 75% par l’Union européenne et 25% par fonds propres de l’entreprise BETC Nanala, assurant la réalisation du projet Jiro Kanto.

Questionné sur l’éventuelle rentabilité d’un tel projet d’électrification rurale, Paul Rakotondralambo se dit confiant malgré le montant des investissements que son entreprise a dû trouver pour honorer l’appel d’offres international lancé par l’Union européenne. « La principale de la main d’œuvre est assurée par notre entreprise, de même que l’ingénierie en construction, telle que la fabrication des poteaux et du centrifuge. Le matériel tel que les turbines est, par ailleurs, acheté à l’étranger », précise le PDG de BETC Nanala.

« L’exploitation hydraulique, en tant qu’énergie renouvelable, est rentable dans la mesure où l’on investit une seule fois sur les trente ans de contrat d’exploitation avec l’Etat malgache », a-t-il fait savoir. Les centrales hydro-électriques devront, selon lui, être exploitées le plus au regard du potentiel existant dans le pays.

Il a alors pris l’exemple de la centrale de Mandraka qui existe depuis 80 ans. « La durée de vie des turbines atteint les 50 ans, alors que les centrales thermiques doivent subir des entretiens tous les cinq ans en moyenne. Les batteries pour les panneaux solaires doivent également être remplacées tous les cinq-six ans », indique encore l’ingénieur qui dit entamer d’autres projets d’électrification rurale actuellement. Il se plaint en revanche de l’admission temporaire accordée dans l’importation de matériel d’exploitation en énergies renouvelables. Les textes indiquent en effet que celui-ci doit être exonéré de droits de douane.

Mirana Ihariliva