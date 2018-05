Développement – Les coopérations satisfont l’Union Européenne

L’ambassadeur de l’Union Européenne, Antonio Sánchez-Benedito émet un avis favorable quant aux projets de développement financés par l’Europe. « Il y a des résultats concrets, des impacts réels pour l’amélioration de la vie des Malgaches », s’est-il exprimé, samedi, lors de la clôture de la célébration de la semaine de l’Europe, à Ankorondrano.

Le financement de l’Union Européenne pour le développement couvre plusieurs domaines : l’appui aux handicapés, la santé, l’éducation, les infrastructures routières, l’environnement, la sécurité alimentaire, mais encore l’énergie. Le projet Afiberia, Appui à la Filière Bois Énergie en Région Itasy et Analamanga, financé par l’Union Européenne, en une durée de quarante sept mois, a, par exemple, permis la protection de l’environnement et la baisse de la consommation en charbon de bois au niveau des ménages, avec la formation de mille trois cents charbonniers en production du charbon TAC ou Technique améliorée en carbonisation. «Les bois consommés pour la production du charbon TAC baissent grâce à une technique spéciale. Par ailleurs, il peut durer plus longtemps que le charbon habituel», explique Pierrot Rasoloherimanana, responsable de la commercialisation du charbon TAC. La vulgarisation de ce charbon devrait commencer dans un mois.

La coopération de développement entre l’Europe et Madagascar a été mise en avant, lors de la clôture de la célébration de la semaine de l’Europe. Antonio Sánchez-Benedito a martelé que c’est l’aspect le plus important de la coopération. « Elle montre la stabilité du partenariat entre le gouvernement malgache et l’Union Européenne. Nous espérons l’extension de la coopération entre les deux parties », renchérit Lantoniaina Rasoloelison, ministre de l’Eau, de l’énergie et des hydrocarbures, dans la foulée. L’ambassadeur de l’Union Européenne promet la continuité du financement.

Miangaly Ralitera