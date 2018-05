Athlétisme – Diego Milomay – Mampitraotsy et Honorine dominent

La fédération malgache d’athlétisme a organisé ce week-end à Antsiranana la première édition de Diego Milomay. La FMA poursuit la promotion de la discipline.

Franc succès pour la première édition. Quatre courses ont été au programme de l’édition inaugurale du Diego Milomay, un évènement décentralisé de la Fédération malgache d’athlétisme, organisé en collaboration avec la ligue de Diana. Ceci entre dans le cadre de la promotion et la vulgarisation de la discipline.

Deux athlètes bien connus en course de fond ont remporté les trophées de la course longue distance de 10km. Le médaillé d’or du 3000km du dernier Meeting international de la Réunion, Mampitraotsy de Cospn Boeny finit premier chez les hommes. Il a bouclé la distance en 30’26’’. Il a été talonné par le multiple champion national en marathon, Hajaniriana Randriamparany de Cosfa Analamanga (31’35’’). Le coureur local, Alphonse Tsirendrena de HCAD Diana (32’50’’) complète le podium.

Chez les dames, la spécialiste et championne de trail, Honorine Mortage Arron du club HCAD Diana a bien défendu les couleurs de sa ligue en se hissant sur la plus haute marche du podium. Elle a parcouru les 10km en 44’53’’. Largement derrière, elle a été suivie par Anissa Razanatiana (57’39’’) et Vavizara Ranaivo Denise Court (1h16’15’’) à la troisième place. Les jeunes ont aussi été à l’honneur. La distance à parcourir était de 5km, et les athlètes du club HCAD Diana a dominé l’épreuve.

Honneur aux jeunes

Chez les cadets, Marcellin Andriamalaza de HCAD a franchi en premier la ligne d’arrivée avec un chrono de 19’45’’. Le coureur du club HTTA, Giannot Edwardo Ndranaliva occupe la deuxième marche (19’57’’) devant un autre athlète de HCAD, Olivier Tombozandry (19’59’’).

Du côté des filles, Francine Marcel Soamary de HCAD Diana remporte le trophée. Elle a parcouru les 5km en 23’33’’. Beriziky Martina Anjaratiana de ACM Diana, 25’32’’, occupe la deuxième place devant Fabiola Evaristine Ramiandrisoa de HTTA Diana (27’03’’).

Une course par équipes inter-établissements scolaires a également été au menu des jeunes. Chaque équipe a été composée de dix élèves dont cinq garçons et cinq filles dans la catégorie des moins de 17 ans. La formation de l’école Avotra Lazaret a dominé la course avec le meilleur temps de 17’12’’, devant Notre Dame (17’38’’) et le Lycée Mixte (18’03’’).

Cette course a vu la participation de treize CEG et lycées locaux.

Quant aux résultats du handirun sur une distance de 10km à travers la ville d’Antsiranana, Sperien Dovique remporte le trophée en bouclant la distance en 43’02’’. Il a été suivi par Robin Randriamazava (48’34’’) et Jean Julien Randriantsara (54’19’’). La fédération a inséré dans cet évènement la course Rodobe pour les femmes prévue en mars dans le cadre de la célébration de la journée internationale de la femme. « Nous sommes satisfaits du nombre de coureurs engagés à cette première édition. Les cinq courses au programme ont réuni en tout quatre cent soixante dix participants », se réjouit la présidente de la fédération, Norolalao Andriamahazo.

Serge Rasanda