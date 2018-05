Antananarivo – Le paludisme perd du terrain

La lutte contre le paludisme est plutôt positive sur les Hautes terres. Cinq districts seront classés parmi les zones d’élimination.

Décisive. Antananarivo- Avaradrano et Atsimondrano accueillent, ce mois, la dernière activité de prévention du paludisme, la campagne d’Aspersion intra domiciliaire (CAID). Ces districts seront classés parmi les zones d’élimination du paludisme, en même temps qu’Antananarivo-ville, Diégo I et Antsirabe I, cette année, si tout se passe comme le ministère de la Santé publique le prévoit.

«Le paludisme est en cours d’élimination dans Tanà-Sud et Tanà-Nord. Les cas enregistrés y sont de plus en plus rares. L’incidence est déjà de moins de dix pour mille», avance le Dr Mauricette Andriamanan-jara, directeur du Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP), au sein du ministère de la Santé publique, vendredi.

A Antananarivo-ville, Diégo I et Antsirabe I, le taux de positivité des tests de diagnostic rapide serait déjà au dessous de 5%, et l’incidence serait inférieure à cinq pour mille. Quatre autres districts, à savoir, Manjakandriana, Mahajanga I, Antsirabe II, et Sainte-Marie, passeront, également, le cap de la zone d’élimination, en 2019. Le ministère de la Santé publique les groupe parmi les zones de pré-élimination, actuellement.

Recrudescence

Selon le directeur du PNLP, ces résultats ont été obtenus, grâce aux multiples actions menées ces dernières années, à l’instar de la CAID et la distribution de moustiquaires imprégnées à efficacité durable (MID). Après cette dernière CAID à Atsimondrano et à Avaradrano, le ministère va renforcer ces actions dans le suivi épidémiologique, car Madagascar n’est pas encore au stade de l’éradication.

«Si un cas survient, des enquêtes seront menées autour de l’incident», indique le professeur Arsène Ratsimbasoa, secrétaire général du ministère de la Santé publique. Les activités de prévention ne reprendraient qu’en cas de recrudescence.

Le ministère de la Santé publique ne néglige pas, toutefois, les localités sur les Hautes terres, où le paludisme continue de sévir.

La CAID, qui se tient actuellement dans dix neuf districts, se focalise sur les communes où des paludéens ont été notifiés, comme à Manjakandriana, Tanà-Nord, Tanà-Sud, Ambohidratrimo, Andramasina, Arivonimamo, Miarinarivo, Soavinandriana, Ambatolampy, Faratsiho, Antsirabe II, Antanifotsy, Ambositra, Fandriana, Manandriana, Ambohimahasoa, Vohibato, Lalangina, et Isandry.

Les ménages bénéficiaires seront protégés durant sept mois. La campagne de distribution de MID se tiendra au mois d’août-septembre dans cent six districts où l’incidence est encore élevée, notamment, sur la côte.

