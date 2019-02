Peinture – Anton expose au Tamboho Boutik

L’exposition d’Anton intitulée « Les jardins tropicaux d’Anton », se tient actuellement jusqu’au 28 février au Tamboho Boutik. La gaieté se lit sur chacune des trente œuvres réalisées.

Riche en couleurs. « Les jardins tropicaux d’Anton» qui sont en exposition au Tamboho Boutik à Ambodivona depuis le vendredi 8 jusqu’au jeudi 28 février, incarnent la beauté des tropiques sous toutes les couleurs.

Le peintre Anton joue sur l’harmonie et le contraste des couleurs dans son travail. La plage et les végétations luxuriantes des îles sont reproduites et déclinées sous différents angles par la technique dite acrylique américaine. Les teintes chaleureuses apportent la bonne humeur et le style de ce peintre au riche et brillant parcours, a des adeptes. « Je n’amène pas la tristesse dans mes œuvres, il y en a assez autour de nous », précise-t-il. Ses créations sont facilement reconnaissables par les professionnels et les amoureux de la peinture.

Amour pour l’océan Indien

Après cette exposition au Tamboho, Anton prévoit de faire découvrir à la population de Nosy Be, ses petites merveilles. « Parce que les artistes n’y exposent pas souvent », argumente Anton. Ce sera aussi une occasion pour lui de s’imprégner de la beauté de l’ile aux parfums pour l’immortaliser ensuite sur ses prochaines toiles.

Anton a fait sa première exposition en 1971 au Hilton à Anosy, actuellement dénommé Carlton. Il a été aux côtés de Fulgence et des autres anciens peintres de l’époque. « Ils étaient tous bien », se souvient-il.

Amoureux de l’océan Indien où il puise son inspiration, Anton œuvrait dans la promotion de l’art. Il a monté le premier atelier de céramique à Madagascar et à La Réunion. Aux Seychelles, il a créé la première galerie d’art et artisanat.