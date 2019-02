Monnaie électronique – MVola trace la voie

MVola s’affirme comme le leader du mobile money à Madagascar en devenant le premier établissement de monnaie électronique.

Madagascar poursuit son petit bonhomme de chemin sur la voie de l’inclusion financière. Le pays s’est doté de son premier établissement de monnaie électronique à travers MVola. L’évène­ment a été célébré hier par l’opérateur qui s’est félicité de cette avancée. Si au premier abord, le changement peut paraitre minime, il s’agit d’un grand bond vers un monde sans cash signifie l’administrateur directeur général de MVola Mathieu Macé. En effet, conformément à la loi sur la monnaie électronique et les établissements de

monnaie électronique, MVola est désormais régie par la Com­mission de supervision bancaire et financière (CSBF) au même titre qu’une banque. L’opérateur qui avait le statut d’intermédiaire en opération bancaire (IOB), le premier du genre, gagne ainsi en autonomie dans le développement de ses services et de son réseau de distribution.

Les routes de MVola et de la banque Société Générale Madagasikara (SGM) se séparent alors après 9 ans de collaboration qui a permis de hisser la solution pionnière au rang de leader dans le secteur. Ces dernières années, MVola a su mettre en place un riche éco­système qui a nourri son succès au fil des années.

Offres

En plus du dépôt et retrait d’argent, du transfert d’argent, de l’achat de crédit et du paiement de factures, ses vocations premières, MVola offre à ses clients d’autres services comme le transfert international, l’achat en ligne, le bank-to-wallet, le partenariat avec les institutions de microfinance ou encore MVola Avance et Epargne. Il y a également la possibilité pour les entreprises de payer les salaires directement sur les comptes mobile money. Mathieu Macé a ajouté que MVola entend poursuivre son soutien au pays pour la mise en place de l’e-gouvernance qui d’après lui, sera un thème récurrent dans les prochaines années. Il rappelle que MVola a activement participé à la numérisation de l’administration avec le paiement des impôts synthétiques via mobile.

Le nouveau statut de MVola lui confère par ailleurs de nouvelles responsabilités à commencer par son devoir de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme auparavant assuré par la SGM. Toutefois, l’opérateur a déjà pris une avance dans le protocole KYC (Know your customer), la vérification de l’identité de ses clients, grâce à la digitalisation de l’inscription. Mathieu Macé n’a pas manqué de saluer le rôle joué par la Banque centrale dans la progression de la monnaie mobile dans le pays. Il a souligné une volonté réelle de la part de l’institution d’avoir un partenariat en précisant que le dialogue engagé avait pour but de définir les meilleures lois pour régir et accompagner le développement du secteur. Il a conclu qu’avec des transactions encore dominées par le cash, le chemin à parcourir est encore long et cela va demander l’implication de tous.

Tolotra Andrianalizah