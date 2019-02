La Réunion – Des pêcheurs malgaches surexploités se lèvent

Des bateaux ont été bloqués par des manifestants au Port Ouest à l’île de la Réunion avant-hier. Se proclamant Gilets Jaunes, ils dénoncent la sous-rémunération de pêcheurs malgaches.

Branle-bas de combat au Port Ouest de l’île de la Réunion. S’insurgeant contre une exploitation excessive des pêcheurs malgaches par des grands groupes, des manifestants, se disant être des « Gilets Jaunes », ont cloué au port les bateaux de pêche employant une main d’œuvre malgache.

Les manifestants ont empêché les bâtiments concernés de prendre le large, en déployant un filin à la sortie du quai. Dénonçant une discrimination salariale sélective dont les pêcheurs malgaches en font les frais, les individus qui prétendent être des « Gilets Jaunes » réclament justice. Dans cette atmosphère délétère, des voix dénonçant le fait que les pêcheurs malgaches seraient sous-rémunérés et ne percevraient que 400 euros, se sont élevées.

Les ténors des manifestants n’ont pas pour leur part apporté plus de précision sur le contrat des Malgaches concernés, ou encore la fréquence de la paie.

Par ailleurs, ils clament haut et fort un non-respect du code de travail en vigueur. En saisissant la balle au bond, ils ont crevé l’abcès sur le fait qu’une situation de monopole en faveur des compagnies opérant dans des exploitations d’envergure importante mettrait à mal le développement et la survie de la pêche traditionnelle réunionnaise.

Retour en zone

Des bateaux de l’armement Enez étaient parmi ceux bloqués derrière les filins des « Gilets Jaunes ». Le mouvement de contestation a commencé tôt le matin aux alentours de 6 heures, et la tension est très vite montée. L’arrivée d’une délégation de la compagnie prise dans l’engrenage de ce bras de fer avec les sympathisants de ce mouvement n’a pas renversé la vapeur. En initiant des pourparlers, Philippe Guerin, co-gérant de la société Enez s’est dépêché sur les lieux avec deux cadres de la compagnie.

Les trois hommes ont nié en bloc les accusations portées par les pêcheurs, qui se réclament être des « Gilets Jaunes ». La tension a de ce fait atteint son summum. Lorsque le co-gérant a quitté les lieux, les manifestants ont enfin récupéré leur filin et les activités portuaires ont retrouvé peu à peu leur train habituel. Les pêcheurs ont toutefois manifesté la réserve selon laquelle ils pourraient revenir à la charge pour asphyxier tout le Port Ouest si le problème ne trouve pas solution. Les informations recueillies auprès de le presse en ligne de l’île sœur révèlent en revanche que les manifestants ont été aperçus à de nombreuses reprises sur des manifestations des « Gilets Jaunes », mais cette fois, il frappent d’un coup d’éclat en tant que petits pêcheurs, pour préserver leur gagne-pain.