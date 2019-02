Handisport – Jeux mondiaux – Quatre Malgaches en lice à Abu-Dhabi

La Grande île participera pour la première fois aux Jeux Mondiaux paralympiques à Abu-Dhabi. Deux dirigeants du MPC ont assisté au congrès africain du Special Olympics à Johannesburg.

Un nouveau monde s’ouvre. Madagas­car a été représenté par le président de la fédération malgache des sports paralympiques ou Madagascar Paralympic Commitee, Monja Dinard et le directeur technique national, Temis Andriama­havonjy au congrès africain du «Special Olympics ».

C’est un organisme international créé en 1969 œuvrant sur les événements des sports paralympiques. Siègeant aux États Unis, Special Olympics a fêté ses cinquantes ans l’an passé. Le congrès du continent africain s’est déroulé du 27 au 31 janvier à Johannesburg en Afrique du Sud. C’était une occasion pour l’organisme de présenter aux nouveaux pays membres dont Madagascar son mode de fonctionnement ainsi que ses activités.

L’organisation des prochains Jeux mondiaux, une des plus proches de ses activités, a été un des points évoqués dans l’ordre du jour du congrès. Cet événement sportif paralympique aura lieu du 14 au 21 mars à Abu-Dhabi, capitale de l’Emirats Arabe Unis. Madagascar y alignera quatre athlètes à déficience intellectuelle. Deux d’entre eux sont des athlètes de la ligue paralympique d’Analamanga en l’occurrence Rolland Eric et Santatra qui prendront respectivement le départ des épreuves du 100m et du 200m.

Des titrés

Les deux filles sont pour leur part issues de la ligue du Sud-ouest à savoir Grasiella Todisoa, double médaillée d’or en 100m et 200m des derniers Jeux des Iles de l’océan Indien à la Réunion en 2015, et Mama­lokely Rahely qui a défendu les couleurs nationales lors des Jeux des Iles en 2007 sur le sol malgache. Elles seront en lice elles aussi en course de vitesse 100m et 200m.

« Nous n’avions plus le temps de faire des tests de sélection. Ainsi, nous avons pris des athlètes performants c’est-à-dire les membres de l’équipe nationale aux derniers Jeux des îles pour les filles et les meilleures des épreuves concernées à l’issue du dernier championnat d’Analamanga pour les garçons», a expliqué le président, Monja Dinard sur le choix des porte-fanions du pays.

Le congrès du Special Olympics zone Afrique à Johannesburg a réuni trente sept pays dont quatorze nouveaux membres. Madagascar a intégré officiellement l’organisme il y a trois mois. Le président du MPC, Monja Dinard a été désigné président du comité fondateur du Special olympics à Mada­gascar et le directeur technique national de la fédé­ration, Temis Andria­ma­havonjy occupe le poste de directeur national.