Élection – L’attitude des députés déçoit les citoyens

Les citoyens en ont ras-le-bol du comportement des députés. Les conséquences pourraient se répercuter sur le taux de participation aux prochaines législatives.

Les simples citoyens ont perdu leurs repères en matière de législative. Comparé à la ferveur perçue durant la campagne présidentielle, l’enthousiasme des électeurs semble avoir régressé pour ces prochaines législatives. Avec un taux de participation moyenne de 51%, les électeurs sont beaucoup plus motivés pendant les deux tours de l’élection présidentielle. En effet, le rôle et l’attribution du président de la République sont plus clairs dans l’esprit des électeurs. D’une manière ou d’une autre, chacun a été sensibilisé sur l’importance de sa participation au vote.

Mais à la veille de l’élection législative, personne ne remet en question le rôle ou la mission d’un député. « Je suis motivé quand il s’agit d’une élection présidentielle. Je n’ai jamais participé aux élections législatives. L’attitude des députés après leur installation à Tsimbazaza m’a beaucoup déçu. J’en ai mare de leur comportement qui ne pense qu’à étoffer leur intérêt personnel. Avant l’élection, les candidats séduisent les électeurs. Une fois élus, les voitures, les indemnités et les différents avantages sont parmi leur revendication. Pourquoi s’enrichissent-ils en un minimum de temps alors que la population vit dans des conditions de vie intenables ? », affirme Rakotoson, un père de famille, chauffeur de taxi.

Déception

La mission d’un député consiste à représenter le peuple au sein du Parlement. Ce principe de représentativité est une structure effective dans un régime démocratique comme celui de la Quatrième République. Mais le vrai sens de la démocratie est un peu oublié par les citoyens actuellement. Un marchand de fruits partage son opinion. « Les élections législatives n’ont pas changé grand-chose dans ma vie. Tous les jours, je ne pense qu’à mon activité pour nourrir ma famille. Ce qui se passera après l’élection m’arrangera toujours. Tous les élus seront les bienvenus », confie-t-il désabusé. L’appli­cation du système démocratique est loin d’être comprise par certains citoyens.

Dans le cadre des élections législatives, les électeurs seront de nouveaux appelés aux urnes le 27 mai. Malgré la faible engouement des citoyens à s’inscrire et à rectifier la liste électorale, les dix millions d’électeurs déjà inscrits lors de la présidentielle ont le plein droit de voter. Ra-Jacky, un père de famille qui exerce un métier de marchand ambulant en a conscience. « Je veux un député qui se met à l’écoute de la population, apporte les attentes du peuple au sein du Parlement », explique-t-il. En appuyant l’idée sur les critères requis quant au profil d’un député, Andoniaina Andriamalaza­ray, président national du KMF/CNOE affirme que

« la capacité d’un député requiert une connaissance suffisante, notamment en matière juridique. Il devrait au moins défendre les intérêts de ses électeurs pour que le développement soit concret dans sa circonscription où il a été élu ».

L’attitude des députés à Tsimbazaza a déçu la population ces derniers temps. Certains élus osent véhiculer des gros mots dans les réseaux sociaux. Une initiative qui enfreint intentionnellement la règle des bonnes mœurs.

Elise Nandrasanela