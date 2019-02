Centre Vonjy Befelatanana – Hausse des dénonciations des cas d’inceste

Des cas de violences sexuelles sur enfants continuent à être dénoncés. Les familles des victimes osent porter plainte volontairement contre les auteurs.

Pas à pas. Les cas d’inceste restent encore un sujet tabou dans la société malgache. Depuis l’ouverture du Centre Vonjy, un centre équipé de réseau pour la protection des enfants contre les abus sexuels, ces cas commencent à être dénoncés par les familles des victimes. « L’auteur d’inceste est souvent une personne membre de la famille comme le père biologique, le beau-père ou un ami de la famille. Ce sont les mères qui dénoncent parfois l’acte. Dans d’autres cas, c’est la famille même de l’auteur, ne tolérant pas l’inceste, qui ose dénoncer auprès de notre centre », affirme Telina Rakotonarivo, assistante sociale au sein du Centre Vonjy. Vingt-deux cas d’inceste sur des enfants ont été traités en 2017 et treize cas ont été enregistrés durant l’année 2018.

L’inceste est défini comme une relation sexuelle entre des personnes ayant de liens de parenté. Cet acte demeure un viol, qu’il y ait consentement ou non avec l’enfant. A cause de cette situation, la dénonciation peut causer un dilemme familial, voire des menaces de mort. Certains membres de familles s’opposent à la dénonciation.

Prise en charge gratuit

Les mères ont peur de leur mari et décident de garder secret la situation. « Nous avons eu un cas où la mère finit par devenir complice du beau père. L’enfant était déjà enceinte et est menacée d’être séquestrée. Nous ne pouvons pas laisser passer un tel abus. Je conscientise toujours les mères en leur disant qu’une poule sait bien protéger ses poussins, et pourquoi une mère ne le ferait pas. Il faut souligner que nous jouons aussi le rôle de substitut parental. Si c’est nous qui défendons l’enfant, nous envoyons la mère complice en prison avec l’auteur de l’acte », explique l’assistante sociale. Le centre Vonjy collabore avec le ministère de la Justice. De ce fait, les personnes qui dénoncent sont sous-protection.

Une fois que les plaintes sont déposées, les enfants victimes sont pris en charge médicalement. Le paquet de service gratuit est en faveur des droits de l’enfant. « Une fois l’enquête et l’expertise réalisées, l’enfant bénéficie du traitement. Des contrôles médicaux sont effectués », ajoute-t-elle. Si aucune plainte n’est déposée, les enfants ne bénéficient d’aucun traitement. Le Centre Vonjy a été mis en place pour éviter des arrangements lorsque les enfants sont victimes d’abus sexuel.

Le taux de fréquentation du centre ne cesse d’augmenter depuis 2010. Sept cent vingt-neuf cas de violences sexuelles sur les enfants, ont été traités en 2018 contre cinq cent vingt-sept en 2010. Environ quatre-vingt-sept cas sont traités depuis le début de cette année. Le Centre Vonjy accueille aussi les victimes de détournement de mineur.