Présidence par intérim – Rivo Rakotovao prépare sa sortie

Le mandat du président de la République par intérim, Rivo Rakotovao arrive à son terme. La présidence prépare les dossiers de passation.

Fin de mission. Après quatre mois de « gestion des affaires courantes », le président de la République par intérim, Rivo Rakotovao entame sa dernière semaine au palais d’Ambohitsorohitra. Un court mandat agrémenté de vives tensions dans un contexte électoral. « Je suis arrivé au terme de ma mission malgré les allégations non fondées sur le fait que j’avais de mauvaises intentions dans la conduite de l’intérim du président de la République Hery Rajaonarimampianina », a-t-il déclaré.

Dans son intervention sur la radio nationale vendredi, Jean Eric Rakotoarisoa, président de la Haute cour constitutionnelle (HCC) a donné les détails de la cérémonie d’investiture de samedi.

« La passation de pouvoir s’effectuera entre Hery Rajaonarimampianina président de la République sortant et Andry Nirina Rajoelina le nouveau président de la République, assisté par le président de la République par intérim ».

Procédures strictes

Ainsi, le secrétariat général de la Présidence et que la direction des protocoles s’activent pour le bon déroulement de la passation. « Il y a des procédures strictes à respecter. Je laisse à mes collaborateurs le soin de tout préparer », note Rivo Rakotovao.

Ayant intégré la Chambre haute en octobre 2017, Rivo Rakotovao accède à la présidence de cette institution après le « retrait » de Honoré Rakotomanana. En prévision de l’application des dispositions de l’article 46 alinéa 2 de la Constitution, Hery Rajaonarimampianina a voulu confier l’intérim entre de

« bonnes mains ». Les événements du second trimestre de l’année 2018 ont, toutefois, changé la donne. Par décision de la HCC du 25 mai, un gouvernement de consensus a été mis en place. Après la démission du président candidat Hery Rajaonarimampianina, Rivo Rakotovao a ainsi assuré l’intérim du président de la République dans un ménage à trois.

Après la défaite du parti Hery vaovao ho an’i Madagasikara au premier tour, les tensions ont été à leur paroxysme entre les camps Marc Ravalomanana et Andry Nirina Rajoelina. La cohésion du gouvernement a été mise à mal. Lors d’un conseil des ministres, une partie des membres ont, par exemple claqué la porte. « La cohabitation a été difficile. Certains pensent que la politique est au-dessus de toutes autres considérations. Je me suis toujours efforcé d’être médiateur», a-t-il conclu.