Karaté – Championnats de Madagascar – Razzia des combattants d’Analamanga

La ligue d’Analamanga a dominé les championnats nationaux cadets, juniors et seniors ce week-end au palais des sports à Mahamasina. Analamanga a raflé vingt titres.

Comme d’habitude, les cham­pionnats nationaux cadets, juniors et seniors ont été nettement dominés par les porte-fanions d’Analamanga. Cette ligue a engrangé en tout vingt titres. Chez les seniors, la ligue hôte a raflé sept titres sur dix. Chez les hommes, Analamanga a arraché trois sacres. La finale de la catégorie -60 kg a été une affaire entre combattants de la capitale. Le titre est revenu à Tanjona qui a battu Tantely en duel final. Une autre finale cent pour cent Analamanga chez les -67 kg où Billy Ralainambinina a écarté Lalaina.

Le troisième titre a été signé Patrick Rijaharitiana. Il a défait Dedin de Vatovavy Fitovinany en finale des -84kg. L’unique titre remporté par la ligue d’Atsinanana a été ravi par Tojo Andrian­tsim­bazafy chez les plus de 84 kg. Il s’est imposé face à Randy Hananantsoa de Cospn en finale. Chez les dames, Analamanga a raflé quatre titres sur cinq finales ravis par Raitra chez les -55 kg, Diana chez les plus de 68 kg, Fabby chez les -50kg et Tiantsoa chez les -68 kg. Efficace en enchaînement de tsuki et finition en mawashi, cette dernière a disposé sèchement sur un score large de 6 à rien en finale.

Décalage

L’unique titre qui a échappé à la ligue d’accueil était celui des -61kg décroché par Eliane Hélène Razafindranoro de Vakinan­karatra qui s’est imposée en finale contre Manuela Andria­miahaja d’Anala­manga.

Analamanga a aussi raflé les quatre médailles d’or par équipe en kumite comme en kata. Chez les jeunes, Junko Rakotobe a réalisé un doublé en raflant les titres en kumite individuel junior et en kata junior fille. En kata toujours, Tsiory Ratafika est sacrée championne des cadettes et chez les garçons, Mizoto et Mamy s’offrent l’or respectivement des cadets et juniors. En kata individuel senior, le titre est revenu à Tsioriniaina Razafindrazaka chez les hommes et Mialy de Cosfa chez les dames. Classé deuxième au tableau des médailles, Cosfa a obtenu une d’or et quatre d’argent, devant Vakinankaratra et Atsinanana qui ont eu chacune une médaille d’or.

Ce sommet national a réuni cent-soixante participants venant de douze ligues. « Nous sommes en train de détecter et repérer nos porte-fanions aux prochaines compétitions internationales qualificatives aux Jeux olympiques », a confié le président de la fédération, Solofo Barijaona Andrianavo­manana. « Certains combattants ont de bon niveau, mais il y a un décalage énorme de technique entre les combattants de la capitale et ceux des régions », a souligné le directeur technique national Roger Randrianjohary.

Les championnats de Madagascar version 2019 se sont déroulés dans un cadre hors du commun. Le tatami a été installé au milieu, deux écrans géants sur les deux cotés sous les tableaux électroniques, une estrade pour les remises de trophées dans un coté et l’erre d’échauffement dans l’autre.