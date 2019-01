Antananarivo – Inondations et effondrements de maisons

Des maisons se sont effondrées, d’autres ont été envahies par l’eau dans la ville d’Antananarivo et dans le district d’Atsimondrano, ce weekend.

La terreur a secoué les occupants d’une maison à Ambatonakanga, après une série de bruits d’effondrement d’un vieux bâtiment, tout près de chez eux, dans la nuit du vendredi au samedi. « Le premier bruit de chute, je l’ai entendu vers minuit et demi. S’ensuit un autre vers 1 heure du matin. Ces effondrements ont secoué notre maison. Je n’ai pas fermé l’œil de la nuit, de peur que le danger touche notre maison. Ce vieux bâtiment a continué à s’effondrer jusqu’au petit matin», affirme une femme, témoin de cette scène, samedi. à Anjezika, un autre bâtiment s’est effondré dans la nuit du 11 au 12 janvier. Son premier étage s’est suspendu sur une maison voisine.

« Ces deux bâtiments ont été occupés durant le drame. Fort heureusement, il n’y a aucune victime », rapporte le commandant Randrianarisoa, responsable auprès des Sapeurs-pompiers à Tsaralalàna, samedi.

En tout, cinq maisons se sont effondrées dans la ville d’Antananarivo, dans la nuit du vendredi au samedi, pendant que la pluie s’abattait sur la capitale. Elles sont localisées à Ambohimanarina, à Anosivavaka, à Ambato-nakanga, à Anjezika et à Tsaralalàna. La majorité sont de vieilles maisons, les autres sont non entretenues. Dans la matinée du samedi, un glissement de terrain a été signalé, également, à Antsahabe.

Inondées

Ces drames n’ont pas causé de décès et les sapeurs pompiers ont déjà retiré les parties dangereuses. « Tout le monde doit être vigilant en cette période de pluie. Si vous constatez des fissures sur votre mûr, signalez-nous », enchaîne ce sapeur-pompier.

Après les pluies successives de la semaine passée, plusieurs quartiers sont déjà inondés. Dans le fokontany d’Antandrokomby à Anosizato-Ouest, la rivière de Sisaony a envahi quinze maisons, samedi, lorsque le niveau de l’eau a fortement augmenté, vers 10 heures du matin. à ce moment là, les accès aux soixante-dix-huit maisons sont déjà boueux.

« Une femme qui venait d’accoucher a été priée de rejoindre le fokontany pour s’y héberger. Elle a refusé. Elle nous a dit qu’elle et son nouveau-né ne risquaient pas encore de danger. Les autres personnes touchées par cette montée des eaux ne se sont pas empressées à quitter leur foyer, malgré le danger. Heureusement, le niveau de la rivière de Sisaony a diminué en ce moment », rapporte Harimalala Rasoanirina, présidente du fokontany. à Ampitatafika, la crue de la Sisaony a aussi, inondé des maisons construites sur les digues.

à Ankorondrano-Andrano- mahery, les responsables du fokontany s’apprêtent à accueillir aussi des sinistrés, dès ce jour. « L’appel à l’aide des victimes de la montée des eaux fuse. Au moins cinquante familles doivent être déplacées car elles vivent dans l’eau depuis peu », alerte Alain Ramanantany, président du fokontany Ankorondrano-Andranomahery qui ne manque pas de remettre en cause les remblayages à Morarano. « Ces zones remblayées bloquent l’écoulement de l’eau à notre niveau », assène-t-il. Les risques d’inondation et d’effondrement persisteront jusqu’à la fin de la saison des pluies, en mars.