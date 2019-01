Ankazobe – Un homme assassiné et son minibus dérobé

Six personnes, dont une femme, ont été arrêtées vendredi pour le meurtre du chauf-feur d’une voiture de location. Le corps de celui-ci a été retrouvé avec le véhicule.

D’une pierre cinq coups. La compagnie territoriale de la gendarmerie nationale à Ankazobe a résolu un

meurtre, retrouvé un corps, arrêté les auteurs du crime, retrouvé une voiture volée et mis à nu un braquage incident à Mahavelona. Au total, six personnes sont tombées dans les mailles des filets tendus par les gendarmes.

C’est le vol d’un minibus de marque Hyundai Starex qui a ouvert la boîte de Pandore. Lundi, la bande organisée, qui vient d’être démantelée par la gendarmerie, a pris dans ses fils enchevêtrés le chauffeur du véhicule, en lui proposant un contrat de location sur l’axe Ouest. N’y ayant vu que du feu, celui-ci est tombé dans un piège mortel. Ayant planifié de commettre une attaque à main armée avec la Hyundai Starex, les malfaiteurs l’ont tué avec préméditation pour s’emparer du véhicule et enterrer sa dépouille à la hâte, dans un bosquet à Mahavelona.

Le jour du crime, les bandits ont rôdé dans les parages. Une jeune femme, habitante d’un village voisin a été aperçue à bord. Le lendemain, ils sont revenus sur les lieux, en compagnie d’un blessé. Pour dérouter tout soupçon, ils ont expliqué que le quidam serait blessé en tombant d’une bicyclette, mais l’investigation de la gendarmerie a révélé après son arrestation qu’il a été frappé d’une balle.

Corps déterré

La bande a laissé sur place le véhicule volé après qu’une sage-femme du village a fait des pansements au blessé. En partant, les malfaiteurs ont signifié qu’ils allaient récupérer le minibus dans quelques jours. Ayant eu vent de l’existence d’une voiture volée, les éléments du poste avancé de la gendarmerie nationale à Tolojanahary se sont dépêchés sur les lieux. Sous la houlette du commandant de la compagnie territoriale de la gendarmerie à Ankazobe, ils ont fait le constat, ouvert une enquête, et diligenté une investigation.

En creusant les informations en leur possession et en remontant la piste des malfaiteurs, ils ont démasqué la jeune femme, riveraine de Mahavelona vendredi. Soumise au feu roulant des questions, cette dernière a permis aux gendarmes de remonter de fil en aiguille à un autre membre du gang, qui n’est autre que son amant. Celui-ci s’est fait coincer le même jour à Mahitsy avec son frère, l’individu blessé. Deux de leurs comparses ont été appréhendés à Ambohi­droa, dans le sixième arrondissement de Tana ville et le sixième a été à son tour arrêté à Andoha­ranofotsy. Les malfaiteurs ont, dans la foulée, conduit les limiers à l’endroit où ils ont enterré le corps du chauffeur.

«La brigade criminelle a reçu une plainte dès que le vol de la Hyundai a été signalé. Elle est donc la première saisie et la suite de l’affaire est laissée à ses soins. La gendarmerie est, par ailleurs intervenue, a ouvert des pistes d’investigations et procédé à des arrestations », confie le commandant de compagnie.