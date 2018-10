Sommet de la Francophonie – Une Rwandaise à la tête de l’OIF

Louise Mushikiwabo, ministre rwandaise des affaires étrangères, devient la nouvelle Secrétaire générale de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF).

La messe est dite. Par consensus, les chefs d’Etat et de gouvernement réunis au XVIIème sommet de la Francophonie ont désigné Louise Mushikiwabo, à la tête de la Francophonie, pour un mandat de quatre ans. La proclamation officielle de l’élection de la nouvelle Secrétaire générale s’est déroulée entre deux travaux en plénière des Chefs d’État, hier, au Complexe sportif et de spectacles «Hamalir» d’Erevan, après une réunion à huis clos d’à peu près une heure trente.

Outre la déclaration d’Erevan, un des points importants d’une réunion de haut niveau du genre, le XVIIème sommet de la Francophonie devait en effet aboutir à la désignation officielle d’un nouveau secrétaire général, le mandat de Michaëlle Jean, en place depuis 2014, arrivant à son terme. Cette dernière, dans son discours teinté de beaucoup d’émotion, s’est montrée reconnaissante aux pays membres de l’espace francophone. «Je ne peux que vous remercier. Le bilan que je viens de vous tracer n’est pas seulement le mien, mais de nous tous. Le combat que j’ai mené a été le combat de nous tous», a-t-elle déclaré.

La nouvelle Secrétaire générale de l’OIF, Louise Mushikiwabo, a déclaré alors que la francophonie serait mieux dirigée à sa «façon» et à son «style». «Je ne vous garantis pas des miracles, mais je mettrais notre organisation à la place qui lui revient», a-t-elle, entre autres, souligné. Elle a particulièrement parlé de la Jeunesse.

L’arrivée de cette ministre rwandaise des affaires étrangères de Paul Kagame depuis 2009, à la tête de l’OIF, a soulevé de vibrantes critiques. «Rwanda est resté un pays francophone de nom. Le président Kagame depuis son accession au pouvoir a installé l’anglais à la place du français comme langue d’enseignement. Pourquoi ce choix ? Louise Mushikiwabo a été soutenue par la France car il y a des intérêts derrière», décrit entre autres, Romeo Muteba, un éditorialiste congolais. «Elle a été désignée par la France, car le président rwandais est très proche du président français», chuchote-t-on dans les coulisses, hier.

La réunion de l’Union africaine de juillet dernier a en effet proposé un candidat «africain» pour briguer le secrétariat général de la vaste organisation. «Les Africains pèsent en nombre dans l’espace francophone. Et la désignation de la ministre rwandaise s’est faite par consensus», a précisé le président de la République a.i, Rivo Rakotovao, à l’issue du sommet. La solidarité africaine s’est fait ainsi entendre. Madagascar continuera notamment dans la voie

du développement de l’Éducation et le domaine touchant la Jeunesse, avec cette désignation d’une nouvelle secrétaire générale à la tête de l’espace francophone de quatre-vingt quatre états membres.