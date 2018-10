Miandrivazo – Des populations sinistrées privées de droit de vote

Des éléments des forces de l’ordre ont incendié deux villages de Soalako. Les habitants ont perdu leurs papiers.

Scènes d’apocalypse. Rasés par les forces armées constituées d’éléments mixtes, deux villages de Soaloka à Miandrivazo ne sont plus que ruines et décombres. « Au total, quatre-vingt-dix habitations réparties dans les villages de Bebeta et d’Andabomadinika sont parties en fumée dans cet incendie criminel. Les sinistrés ont tout perdu, même leurs papiers. La population frappée par ce sinistre intentionnel ne pourra pas aller aux urnes le jour du scrutin présidentiel du 7 novembre », lance Andimbisoa Rabenandrasana, maire de la commune rurale de Soaloka-Miandrivazo. Outre leurs papiers fonciers et pièces d’identité, les victimes ont également vu toutes leurs récoltes calcinées.

« Les préjudices s’élèvent à plus de soixante millions d’ariary, les habitants des deux villages brûlés ont perdu l’équivalent de cent-vingt charrettes de paddy », poursuit le maire.

D’après l’élu, quatre cent soixante femmes et enfants sont répertoriés parmi les populations qui en ont fait les frais. Sans abris, certaines des familles frappées de plein fouet par cette catastrophe, se réfugient tant bien que mal dans des cabanons ou des tentes de fortune qu’elles ont montées, tandis que d’autres sont contraintes de passer les nuits à la belle étoile.

Terreur

Ces actes qui dépassent l’entendement, ont été perpétrés dans la journée du 16 septembre, entre 9 heures et 16 heures. Ils sont l’œuvre d’une centaine d’éléments mixtes d’après les victimes.

« Les gendarmes et militaires qui ont mené cette opération infernale, recherchaient de prétendus dahalo qui se seraient terrés parmi le fokonolona. Ils sont venus à pied, munis d’armes de guerre. Sitôt sur les lieux, ils ont fait parler la poudre. Emportés par la panique, les villageois terrifiés se sont enfuis, abandonnant leurs biens à la merci des éléments expéditionnaires », se désole Andimbisoa Rabenandrasana.

Les incendies criminels s’en sont suivis dans les villages évacués par leurs habitants. Après le départ du peloton, le maire et ses collaborateurs se sont

rendus sur place pour faire le constat, en tant qu’autorités administratives. Les forces de défense et de sécurité locales déplorent pour leur part le fait que cette expédition aux lourdes conséquences ait été menée dans la circonscription relevant de leur compétence sans qu’elles soient avisées.