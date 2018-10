Meurtre de deux jeunes à Tanjombato – Les assassins placés à Tsiafahy

Une jeune femme a été violée et assassinée dans des circonstances tragiques à son arrivée à Tana. Son compagnon a également été exécuté.

Un double meurtre a été conduit hier devant le parquet près du tribunal de première instance à Antananarivo, hier. Trois employés d’une entreprise franche sise à Tanjombato ont été placés en détention préventive à la maison de force de Tsiafahy au terme de leur comparution devant le juge d’instruction. Le trio est inculpé pour le meurtre odieux d’une jeune fille et de son compagnon. La malheureuse a enduré un abus sexuel avant que ses bourreaux ne la poignardent à mort. Son compagnon a partagé le même sort tragique. Les tueurs lui ont ôté la vie à coups de couteau répétés sur plusieurs endroits de son corps, avant qu’ils ne l’achèvent en lui écrasant une brique en plein tête.

Le crime remonte à plus de deux mois plus tôt. C’est le vendredi 3 août, le lendemain du double homicide que les corps inertes des victimes ont été retrouvés dans un canal à Andranovaky, du côté de Mahalavolona Tanjombato. Des coups de couteau ont été relevés sur les dépouilles lors des découvertes macabres. Première saisie de l’affaire, la brigade criminelle auprès de la police nationale a ouvert des pistes d’investigation, avant que les proches des défunts ne la dessaisissent pour s’en remettre à la Section des Recherches Criminelles (SRC) de la gendarmerie nationale à Fiadanana.

Meurtre prémédité

Lors des investigations, il s’est avéré que la défunte était tombée dans les fils enchevêtrés des tueurs en entrant en communication avec eux sur facebook.

Résidant à Fianarantsoa, la jeune fille assassinée avait planifié de se rendre à Tana pour acheter un ordinateur. N’ayant pas de famille dans la capitale, elle a demandé à une personne de son entourage de lui indiquer quelqu’un qui pourrait l’aider pendant son séjour. Elle est de ce fait entrée en contact avec ce dernier via facebook.

Mis au parfum que la jeune fille est Tana pour acheter un ordinateur d’une valeur de 900 000 ariary, l’individu qu’elle a sollicité pour faciliter son séjour a constitué une escouade de mercenaires. Lorsque les enquêteurs leur ont tiré les vers du nez, les trois hommes ont avoué un meurtre avec préméditation pour mettre la main sur l’argent, en revanche, ils ne s’attendaient pas à ce que le compagnon de la jeune fille vienne la prendre à la gare routière d’Ankadimbahoaka. Témoin gênant du crime, ce dernier a été lui aussi assassiné. Le taxi-brousse à bord duquel se trouvait le défunt est arrivé le 2 août en début de soirée. Entraînée avec son compagnon dans un endroit malfamé et à l’abri des regards d’Andranovaky par l’individu qu’elle a contacté, ils se sont fait attaquer dans la pénombre par le trio. Poignardé dans le dos, le jeune homme a tant bien que mal tenté de prendre les jambes à son cou mais l’un des bourreaux l’a pris en chasse pour lui assener des coups de couteau mortels, pendant que ses comparses abusaient de la jeune fille.

Les auteurs de ces actes ignobles sont âgés d’une vingtaine d’années.