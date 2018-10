Mayotte – Des manifestants jettent du piment sur les forces de l’ordre

Protestant contre la réouverture du service des migrations de la préfec­ture de Mayotte, des manifestants s’en sont pris aux forces de l’ordre.

«Les manifestants ont jeté du pi­ment sur les forces de l’ordre, venues sécuriser la zone à Mamoudzou (chef-lieu de l’île), vendredi », a indiqué le directeur départemental de la sécurité publique, Philippe Jos, à l’AFP.

Vers 08h00, une vingtaine de personnes, essentiellement des femmes, ont eu une altercation avec les gendarmes et policiers qui sécurisent la rue menant au service des migrations qui rouvrait le matin même.

«Les manifestants ont notamment arrosé les forces de l’ordre de poutou, une préparation liquide locale à base de piment, et ont touché deux agents à l’œil», a rapporté un de leurs collègues à l’AFP.

Un individu a été interpellé et placé en garde à vue pour «violences sur agent dépositaire de l’autorité publique», a souligné Philippe Jos.

Outre des agressions verbales, des manifestants ont également giflé une étrangère qui se rendait avec sa fille au service des migrations et de l’intégration de la préfecture et ont déchiré les papiers d’identité d’un autre étranger, a précisé la police.

Depuis le 31 juillet, ce service public était complètement fermé en raison d’un sit-in devant l’entrée, de jour comme de nuit, par des frondeurs appartenant aux différents collectifs et à l’intersyndicale ayant mené, en mars dernier, le mouvement de lutte contre l’insécurité et l’immigration clandestine en provenance des îles voisines des Comores.

Réouverture partielle

Lundi, le préfet de l’île Dominique Sorain, a ordonné la réouverture partielle de ce « bureau des étrangers», délogeant vers 04h00 la

trentaine de manifestants qui dormaient devant, exacerbant la colère des frondeurs. Censé fonctionner de manière partielle dès jeudi, ce service n’a finalement

rouvert que vendredi et ne reçoit les étrangers que sur convocation.

Depuis lundi, la situation est tendue et la zone est sécurisée par des agents de la compagnie départementale d’intervention et des gendarmes mobiles, a détaillé le commissaire Philippe Jos. Ce dispositif sera maintenu tant que c’est nécessaire, a-t-il précisé.

