Gestions des ordures – Base Toliara offre deux camions bennes

La société minière Base Toliara a donné deux camions bennes à la mairie pour le ramassage des ordures. Ce qui devra faciliter l’assainissement de la ville.

Cérémonie conviviale dans l’enceinte de l’hôtel de ville à Tsimenatse. La commune urbaine de Toliara, en présence du maire Jean Rabehaja et des conseillers municipaux, a réceptionné le 9 octobre, deux camions-bennes offerts par la société minière Base Toliara. Ainsi, le ramassage des ordures ménagères dans la ville de Toliara ne sera plus affecté par l’insuffisance d’engins comme auparavant.

En effet, la voirie s’est vu remettre à titre de don gracieux, du matériel roulant flambant neuf pour faciliter la gestion de l’enlèvement des déchets urbains. Un projet réalisé grâce au partenariat avec la société minière Base Toliara (ex-Toliara Sands) qui exploitera bientôt le gisement de l’ilménite de Ranobe, dans le district de Toliara II. Bien que les actions de nettoyage soient régulières dans la cité du Soleil, les autorités locales ont souvent évoqué le manque de matériels pour l’assainissement de la ville. En réponse à la sollicitation de ses représentants ainsi que des habitants de Toliara, la société a répondu favorablement à la demande de la commune. « Ce projet est le fruit d’un protocole d’accord que nous avons signé en aout avec la société. La dotation vient en appui à notre matériel roulant et permettra de revoir le système de collecte des ordures», souligne Jean Rabehaja dans son discours.

Le directeur général de Base Resources, Tim Carstens, a profité de la cérémonie, pour rappeler l’engagement de Base Toliara à renforcer ses liens avec la communauté locale.

Cadre sain, vie saine

« C’est dans un cadre sain que l’on peut aspirer à une vie saine. C’est la raison pour laquelle nous avons tenu à participer à la lutte contre l’insalubrité à Toliara, en offrant deux bennes à ordures à la mairie. Il s’agit d’un appui favorisant le renforcement du dispositif de ramassage des ordures », soutient-il.

Dans l’après-midi du même jour, Base Toliara a doté l’association des pêcheurs de Toliara, de trente cinq voiles encadrée par l’association des Vezo Vavea. La promesse avait été faite lors des courses de pirogues de Veztival, le 19 août. Tim Carstens, le DG de Base Resources, a saisi l’occasion pour rappeler l’importance de la collaboration avec les communautés locales. « Nous aspirons à entretenir et consolider les liens avec les travailleurs et la population concernée. Il n’y aura pas d’exploitation abusive sans compensation ou réparation en retour. Il est faux de faire croire que la plage de la batterie sera interdite aux pêcheurs avec l’installation prochaine des infrastructures par le biais de la jetée pour l’exportation des ilménites vers l’extérieur, précise-t-il. Nous devons travailler ensemble. Donnez-nous la chance de vous montrer que nous accomplissons ce que nous avons promis », conclut-il.

Francis Ramanantsoa