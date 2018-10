Football – éliminatoires Can – Les Barea ont une revanche à prendre

Madagascar affronte la Guinée Équatoriale chez elle, ce jour. Lors du dernier déplacement des Barea, ils avaient essuyé une défaite deux buts à zéro.

Novem­bre 2011. Madagas­car se déplace en Guinée Équatoriale, en qualifications du Mondial 2014. La Grande île perd deux à zéro là-bas. Au retour à Mahamasina, elle gagne deux buts à un.

Une victoire insuffisante pour passer, malheureusement. Sept ans plus tard, revoilà les deux nations face-à-face, cette fois-ci en éliminatoires de la Coupe d’Afri­que des Nations 2019.

Match aller au stade Nkoantoma, ce samedi , puis match retour, au complexe sportif de Vontovorona, mardi. Les Barea ont une revanche à prendre face à ce pays de la côte Ouest de l’Afrique.

Revenons un peu sur la situation du groupe A, à l’entame de ces troisième et quatrième journées. Le Sénégal et Madagascar se partagent la tête (4 pts), devant la Guinée Equatoriale (3 pts) et le Soudan (0 pt).

La mission est simple pour les hommes de Nicolas Dupuis. S’ils dominent la Nzalang Nacional durant cette double confrontation, alors ils décrocheront leur ticket pour le Cameroun. Comme on dit, çà passe ou çà casse !

Engouement

Face à Madagascar, la Guinée Équatoriale alignera une équipe où l’on retrouve plusieurs joueurs d’origine hispanique, qui évoluent en Espagne ou au Portugal. Une formation dirigée par le Français Franck Dumas.

Pour tenter d’en venir à bout, la Grande île comptera sur ses nombreux atouts offensifs, tous présents à Malabo. Citons Njiva, Paulin et Bôlida, qui avaient été très performants face au Sénégal en septembre, ainsi que Carolus et Faneva, les valeurs sûres, sans oublier Rinjala, qui revient à l’occasion de cette double confrontation; ou encore Gros, qui en sera à sa deuxième sélection.

Toute une pléiade d’attaquants, capables de créer le danger à chaque instant. Nicolas Dupuis n’a que l’embarras du choix.

Ces deux matches face à la Nzalang Nacional pourraient rentrer dans l’histoire du football malgache. Et ce, sachant qu’ils pourraient offrir enfin sa première qualification pour la phase finale de la CAN à la Grande île.

Une qualification attendue par tout un peuple, dont l’engouement autour de son équipe nationale s’est nettement ravivé ces derniers mois.