Foire des gemmes et bijoux – Appel à la légalité pour les exploitants miniers

L’institut de gemmologie de Madagascar incite les exploitants miniers à opérer dans la légalité. Des lacunes au niveau du contrôle et de la législation doivent être comblées.

Tailler la légalité. Maîtriser l’exploitation des richesses en général et minières en particulier constitue un défi pour l’administration malgache. Dans l’optique étatique de contrôle des richesses, l’ouverture de la première édition de la foire internationale des gemmes et bijoux de Madagascar, le 23 au 27 octobre à Mamory Ivato au Mining Business Center, amorce le processus de structuration d’un système formel dans l’exploitation de la filière mine.

À l’occasion d’un point de presse, tenu hier à l’hôtel Colbert, le directeur général de l’institut de gemmologie de Madagascar (IGM) Andrinirina Rasolon­jatovo au côté de Zohasina Rakotoarisoa directeur de la promotion et communication au bureau du cadastre minier de Madagascar (BCMM) profitent de l’initiative insufflée par le groupe Vision Mada­gascar (Madavision) pour inviter les exploitants à devenir les lapidaires structurants de la légalité des marchés aurifères et des gemmes.

L’instauration d’un climat favorable au bien-être des entrepreneurs par les différentes parties prenantes au contrôle et à l’accréditation du marché minier vise à toucher la fibre entrepreneuriale de ses acteurs.

Facilitation de l’insertion

Une politique à deux facettes, bénéficiant à l’État d’un côté et au secteur privé de l’autre, tel est le but escompté du dispositif d’accueil des acteurs. «Madagascar subit le revers de la médaille de ses richesses qui montre un dispositif administratif truffé de lacunes dans le contrôle et la législation», s’exclame le directeur général de l’IGM. Le défi est de taille à la hauteur de la quantité exponentielle des produits bruts qui sortent illicitement du territoire.

Les manifestations de ce type constituent le moment de rencontre des acteurs de tous horizons et originaires de toutes localités. Outre les expositions, la confrontation des expertises et le partage des connaissances représentent le moteur des dynamismes que ce soit de nature technique ou entrepreneuriale. L’évènement représente une vitrine au savoir-faire technique, à la potentialité économique et à la configuration législative de l’administration vis-à-vis des débouchés. Une occasion pour l’institut de Gemmologie de Madagascar de capter l’attention sur la formation qu’il prodigue.

Narindra Randriananja