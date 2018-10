Brickaville – Des millions d’ariary dérobés dans une attaque musclée

Une vague de violence s’est abattue sur Anjamaha à Brickaville, dans la nuit de vendredi à samedi de la semaine dernière. À une heure tardive de la soirée, aux alentours de 22 heures, une meute de brigands munis d’armes à feu ont attaqué le village. En assiégeant les lieux, ils se sont mis à tirer, blessant ainsi deux personnes. Ils ont aussi fait main basse sur les liquidités et les objets de valeur à leur portée.

Deux habitations ont été ciblées par les assaillants. D’après les préjudices déclarés à la brigade territoriale de la gendarmerie nationale de Brickaville, ces derniers se sont emparés de seize millions d’ariary en liquide et de 24 grammes d’or dans la première maison. Ils en ont profité pour enlever des appareils électroménagers et électroniques. Dans la seconde, les malfaiteurs ont dérobé 1,1 million d’ariary en numéraires d’après la même source.

Alertée de l’attaque, la gendarmerie de Brickaville a envoyé trois de ses éléments sur les lieux du crime. Une poursuite a été engagée, mais sans résultat. Les blessés ont été évacués à l’hôpital. Ils sont hors de danger selon les informations recueillies. Les recherches se poursuivent toujours.