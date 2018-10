Biennale d’art contemporain 2019 – La Grande Île à Venise

Par le biais de Joël Andrianomearisoa, Madagascar participera à la Biennale d’art contemporain, du 11 mai au 24 novembre 2019.

Inédit. Madagascar sera présent, pour la première fois, à la plus importante manifestation au monde de l’art contemporain, grâce à la participation de l’artiste multidisciplinaire Joël Andrianomearisoa. Il s’agit là de la Biennale de Venise qui se déroulera du 11 mai au 24 novembre 2019.

Après des démarches de longue haleine, la signature de l’« hospitality agreement » faite par Johasy Eléonore, ministre de la Culture, de la Promotion de l’Artisanat et de la Sauvegarde du Patrimoine, le jeudi 11 octobre, au Grand Hôtel Urban à Ambatonakanga, officialise la présence de la Grande Ile à cet événement prestigieux. Plusieurs entités ont travaillé de concert pour aboutir à ce résultat, à commencer par l’association Kantoko menée par Rina Ralay Ranaivo qui a manifesté auprès du ministère, au mois de mars 2017, l’intérêt et les enjeux de marquer la présence de Mada-gascar à cet événement.

Il a fallu trois mois pour monter le dossier et réunir les pièces nécessaires avant d’envoyer notre candidature auprès l’organisation. Après un an d’attente et un déplacement pour rencontrer les comités d’organisation, la lettre officielle qui valide la participation de Madagascar a été reçue au mois d’août. Le document « hospitality agreement » signé, a été aussitôt renvoyé pour conclure les démarches. Le ministère de la Culture commissionne le projet qui est mis en œuvre par deux associations dont Kantoko et Revue Noire à Paris. Ils sont actuellement à la recherche de financement pour porter à terme ce projet. Emmanuel Dayde et Rina Ralay Ranaivo sont les commissaires de l’exposition.

Symbole de modernité

« C’est un moment très important pour moi. D’abord, parce que c’est une histoire de cœur que j’ai avec mon pays. C’est aussi la chose la plus importante de ma vie, une petite part de nationalisme. Pour moi, je prends ça pour un engagement», souligne Joël Andrianomeria-soa, l’artiste au brillant parcours. Il a participé à plusieurs expositions internationales, pour ne citer que le Centre Pompidou à Paris, le Hamburger Bahn of Museum à Berlin et dans plusieurs centres d’art à travers le monde. Il est dans de nombreuses collections, le Studio Museum New York, Smithsonian Washington, par exemple.

Joël Andrianomeriasoa présentera une avant-première de ses œuvres dans la capitale au mois de février pour faire plaisir ses compatriotes avant d’exposer son savoir-faire dans la « Cité flottante ».

Créée en 1893, la Biennale d’art contemporain de Venise en est à sa 58e édition. Elle se tient tous les deux ans comme son nom l’indique. La participation de Madagascar symbolise le dynamisme et la modernité de son art.