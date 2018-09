RN7-Ambatolampy – Deux morts et vingt-neuf blessés dans deux accidents

Deux accidents, faisant en tout deux morts et vingt-neuf blessés, se sont produits sur la RN7, à Mandikanamana et Talakimaso, hier à 6h 30.

La matinée d’hier a été sanglante, sur la RN7, du côté d’Ambato­lampy. Vingt-neuf blessés, dont sept graves ont été enregistrés dans deux accidents qui ont eu lieu précisément à Mandikanamana et à Talakimaso, à 6h 30. Deux autres passagères ont succombé en arrivant à l’hôpital d’Ambatolampy. Dans la première collision impliquant une semi-remorque, un 4×4 et un taxi-brousse de marque Mercedes sprinter, les deux conducteurs s’en sont sortis sains et saufs. Trois victimes sur six ont été les plus touchées à cause du choc.

D’après les circonstances obtenues auprès de la brigade de police de la route (BPR) locale, le taxi-brousse en provenance de Mahajanga en route vers Vangaindrano roulait à vive allure. Il a tenté de dépasser le tout-terrain devant lui, alors qu’un camion en sens inverse était déjà tout près. « Le poids lourd venait juste de passer sous le pont ferroviaire plus ou moins étroit pour deux voitures qui se croisent. De son côté, le chauffeur de la Mercedes a échoué à devancer le 4×4 qu’il a fini par percuter », a relaté un automobiliste qui a porté secours aux victimes.

Tamponné par l’arrière, le 4×4 s’est jeté devant le camion qui avait déjà ralenti. Il s’est ensuite retrouvé perpendiculaire à son trajet. La voiture de transport en commun s’est renversée avant de s’incliner sur un talus, selon le commandant de BPR. Le véhicule lourd a subi moins de dommages que les deux autres.

Dans un virage

Les six victimes de ce premier accident ont été extraites de la Mercedes et conduites à un hôpital à Ambatolampy. L’une d’elles n’a malheureusement pas survécu.

Les trois véhicules ont obstrué le passage et provoqué d’importants bouchons. Vers 11h, la circulation était revenue à la normale. À quelques kilomètres du lieu de télescopage, un mastodonte roulant de Taolanaro vers Antananarivo est entré dans le décor à Talakimaso. Le conducteur aurait roulé à tombeau ouvert dans un virage. Selon les témoignages des rescapés, il aurait perdu le contrôle des pédales et l’autobus s’est couché sur le flanc. Dans cette sortie de route, vingt-cinq passagers ont été blessés. Ils ont réussi à s’extirper du taxi-brousse avant d’être transportés vers le même hôpital.

Une femme parmi eux n’a pas survécu à ses blessures.

Les drames routiers s’enchaînent sur ce tronçon. Pas plus tard que lundi après-midi, une dame de 50 ans a trouvé la mort et dix autres voyageurs ont été blessés. Leur voiture a raté l’entrée du pont d’Ankadilalana-Ambatolampy suite à un excès de vitesse, selon la

gendarmerie.