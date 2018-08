Zones Economiques Spéciales – La HCC valide les lois

Déboutés en début d’année par la Haute Cour Constitutionnelle, les textes sur les ZES ont subi quelques modifications pour être validés, samedi.

Enfin. Les frustrations se dissipent chez les potentiels investisseurs désireux de s’implanter dans la Grande île et qui furent dans l’obligation de patienter jusqu’à l’établissement d’un cadre légal adéquat par rapport à leurs situations. La décision de la Haute Cour Constitutionnelle (HCC) concernant la loi relative aux Zones économiques spéciales (ZES) a validé, samedi, la conformité des textes par rapport à la Constitution. Rejetée par la HCC en début d’année, la loi sur les ZES a, depuis, subi les modifica­tions recommandées par la Haute Cour.

La validation de ces modifications portant, entre autres, sur les questions relatives à la délivrance des permis, certificats, autorisations, approbations et enregistrements relatifs à l’emploi, à l’immigration, à la protection de l’environnement, à la sécurité, à l’enregistrement et à l’immatriculation des entreprises, à la fiscalité et aux douanes. «La validation de la conformité des textes est une étape de franchie. Il s’agit maintenant de veiller à l’application concrète de cette loi de façon à en faire profiter le développement économique du pays», s’enthousiasme Freddie Mahazoasy, vice-président de l’Assemblée nationale et porte-parole des investisseurs du projet Andrakaka.

Pilote

Ce projet qui comprend un complexe industriel, un aéroport et un port, entre autres, devrait voir le jour sur le plateau d’Andrakaka dans la région Diana et devrait démarrer d’ici peu afin d’atteindre la vision 2020 que les investisseurs se sont fixés.

«Ce projet de développement dans le Nord du pays pourra maintenant servir de projet pilote afin d’inciter les autres investisseurs à prendre part aux zones économiques spéciales. Malgré la validation des textes, les investissements n’arriveront pas du jour au lendemain, il faut du temps pour persuader le reste du monde de la solvabilité de la Grande île», explique le vice-président de l’Assemblée nationale. A l’image de l’île Maurice qui a évoqué son projet d’investir dans les ZES du Sud une fois la loi amendée. Pour inciter ces investisseurs, la HCC préconise que «Les entreprises ZES et les développeurs de ZES bénéficieront d’incitation fiscale pour la formation des travailleurs au sein de la ZES, lesquelles seront précisées dans la loi des finances», Par ailleurs, la validation de ces textes sur les ZES doit surtout profiter aux autochtones avant les investisseurs étrangers. Il est aussi possible pour les Malgaches d’acquérir des terres d’une superficie minimale fixée à cent hectares, tandis que les populations des localités d’implantation doivent aussi obligatoirement bénéficier des contreparties sociales.

À l’image de la déclaration de la Haute Cour stipulant que «Les CTD concernées par les ZES bénéficient d’un pourcentage de 2 % sur les ressources perçues par l’AZES (Agence des zones économiques spéciales) provenant des ZES implantées dans lesdites collectivités, suivant la procédure de comptabilité publique en vigueur».