Mahajanga – Sept morts dans une traversée clandestine

Une embarcation à voile, transportant vingt personnes d’une même famille a pris la mer par mauvais temps. Sept morts et deux disparus sont dénombrés.

Sept morts d’un seul coup. Maha­janga a été le théâtre d’un dramatique accident maritime dans l’après-midi d’avant-hier. Le naufrage d’une embarcation à voile, baptisée « Maevadia », a coûté la vie à sept personnes d’une même famille. Parmi ces passagers qui ont trouvé la mort, figurent trois femmes et quatre enfants, dont deux jumelles et leur grande sœur. Le corps inerte de cette dernière a été rejeté par la mer hier après-midi, vers 14h 30. Deux autres occupants de l’embarcation, une petite fille âgée de huit ans et un jeune homme d’une trentaine d’années dont le sort est incertain, sont portés disparus. Hier après-midi, ils demeuraient encore introuvables.

Onze rescapés ont été, pour leur part, sauvés in extremis. Admis au centre hospitalier de Mahajanga, ceux dont l’état était le plus critique lors des opérations de secours, ont pu recevoir les soins que nécessitait leur état et sont désormais hors de danger. Au total, vingt personnes étaient à bord.

Traversée familiale

La compagnie frontalière de la gendarmerie nationale à Mahajanga dénonce un départ clandestin. Selon les informations communiquées, l’Agence portuaire maritime et fluviale (APMF) a interdit toute navigation le jour du naufrage en raison du mauvais temps, mais le « Maeva­dia » s’est obstiné à prendre la mer, embarquant ainsi les victimes dans un périple périlleux, bien que des femmes et des enfants se trouvaient de surcroît parmi elles.

Les victimes devaient se rendre à un évènement familial avant que le pire ne se produise. L’embarcation a quitté le littoral de Mahajanga, pour faire cap sur Maronono, une localité côtière de la commune rurale de Katsepy, lorsque des houles cassantes et de violents rafales de vent ont eu raison d’elle. L’accident est survenu sur les côtes de Katsepy, lors du passage de l’étranglement près du phare.

Alertés du drame, l’APMF a mobilisé des embarcations pour venir en aide aux naufragés. Malgré l’envoi immédiat de secouristes, appuyés par des éléments de la gendarmerie, les plus faibles, dont les femmes et les enfants, étaient déjà emportés par les vagues avant l’intervention.

La recherche des deux derniers corps se poursuit. Une enquête est ouverte.

Vero Andrianarisoa & Seth Andriamarohasina