Le Glacier Analakely – Ny Ainga assure l’essentiel

Sans trop forcer sa compétence, la bande à Luc Rabesaika a réussi son baptême de feu en version cabaret dancing. Cette rencontre inédite a été programmée dans la soirée du 10 août du côté de l’hôtel Glacier à Analakely. Tropik prod, la couleur de l’île, fondée et gérée par le débrouillard et touche-à-tout Nel est derrière cette superbe initiative. En ayant sérieusement fait ses études, il a finalement décidé de choisir Ny Ainga pour divertir les noctambules abonnés à cet endroit le plus branché de la capitale et le premier partenaire des artistes. Étant habituellement à l’aise en plein air, ce groupe n’a eu aucun complexe pour partager et offrir le meilleur de lui-même dans un endroit qui ne lui est pas familier. Le résultat était encourageant et positif car les fêtards ont vécu une chaude ambiance de la part des habitués de la grande scène que sont les dynamiques et expérimentés éléments de Ny Ainga. Ces derniers ont manifesté une forte envie de satisfaire leurs fans et de les divertir au maximum. Gardant leur look habituel, on se serait cru à un concert assuré par un groupe américain quelque part dans le Far West avec la présence des chapeaux, foulards, bottes… Restant toujours à la hauteur des attentes du public, Ny Ainga a su démontrer le maintien de son niveau par le biais de nouvelles compositions, Tsy maty vonoina, Rosita… mélangées aux anciennes Ankoalabe, Sipako taloha.

Jean Paul Lucien