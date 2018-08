Infrastructure – Le pont d’Ampahibe en chantier

Pour prévenir la montée des eaux au-dessus du pont reliant Ampahibe et Antsakaviro durant la période de pluie, des travaux de réhabilitation s’effectuent actuellement.

Prévention. Le pont reliant Ampahibe et Antsakarivo sera coupé pendant un mois à cause de travaux de rénovation qui ont débuté la semaine dernière. Tous les véhicules depuis Betongolo doivent dévier vers Ambaranjana. Ce pont est submergé par des inondations à chaque période de la pluie. La plupart des véhicules se trouvent coincés par le débordement de ce canal. Ce projet est placé sous l’égide du ministère de l’Aména­gement du territoire et de l’équipement en partenariat avec la Commune urbaine d’Antananarivo-Renivohitra. «Cette rénovation fait partie du projet intégré d’assainissement d’Antananarivo financé par l’Agence française de développement (AFD). Il consiste à la réhabilitation de tous les points noirs à savoir Ampefiloha, 67ha, Analakely», affirme Gérard Andrimano­hisoa, directeur général de l’Aménagement du territoire. Le but consiste à limiter les dégâts causés par le débordement du canal sous le pont. Les travaux se concentrent sur la démolition de la route selon les techniciens sur terrain. Des sacs de sables ont été mis en place dans l’eau. La réhabilitation de cette infrastructure est prévue s’achever avant la rentrée scolaire, la fin de mois d’août et début du mois de septembre.

Circuit des eaux

Ce canal en dessous du pont d’Ampahibe traverse le fokontany d’Ampandrana et sort à Mahavoky près de Besarety. D’après le chef fokontany de Besarety, la rénovation de ce pont résoudra le problème des chauffeurs de véhicules mais surtout l’accumulation des eaux à Mahavoky chaque année. «Besarety est un fokontany en forme de cuvette. Toute l’eau provenant d’Ampandrana, Betongolo, Avaradoha, Soavinandrina et Rasalama s’y déverse. Le manque de curage vis-à-vis des fokontany environnants favorise l’engouement des eaux sur un seul lieu. Mais si le canal depuis Ampahibe est large, celui de Mahavoky est très petit. Il faut quand même que les responsables étatiques étudient le cas de la sortie de l’eau», affirme Jean Wilson Rakotonirina, chef fokontany de Besarety. Cette demande sera répondue via la réalisation de ce projet.