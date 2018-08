Hira gasy makotrokotroka – Deux Ramilison offrent un régal

La 9è édition du Hira Gasy Makotrokotroka annuel bat son plein. La 2è journée opposant Ramilison Besigara Zokiny et E- Ramilison Tsimakalagy s’est déroulée avec succès.

Les amoureux du hira gasy ont vécu, hier, un après-midi dominical pas comme les autres. Le lieu étant encore peu familier pour accueillir un tel événement, la faible affluence du public s’impose. Et pourtant, le choix de décentraliser la tenue de cette manifestation se confirme avec l’enchaînement de l’organisation sur un nouveau site en l’occurrence le Tsenan’ Anosibe. Cette décision provient d’un accord commun entre l’Office régional du tourisme d’Analamanga ou Ortana, la commune urbaine d’Antananarivo et Haigasy Productions de Faly Andrianarivelo dont l’objectif principal est la promotion du tourisme local, d’une part, et de la culture malgache d’autre part.

Hier après-midi, Ramilison Besigara Zokiny de Fenoarivo et E-Ramilison Tsimakalagy d’Arivonimamo ont prouvé leur suprématie respective à l’occasion de la 2è journée du Hira Gasy Makorokotroka. À 14 heures, la troupe venant d’Arivo-nimamo, respectant bien la ponctualité et prouvant également son professionnalisme et sa maturité, a démarré en grande pompe ce rendez-vous incontournable suivi avec beaucoup d’intérêt par des curieux et des fidèles composés en majorité par des personnes issues des bas quartiers. Sans tarder, les talentueux acteurs de la formation E-Ramilison Tsimakalagy ont enclenché la vitesse supérieure. Bien rôdé et entraîné, son dynamique effectif a entraîné rapidement l’assistance vers une ambiance particulière à travers un répertoire inspiré sur des thèmes variés. Ces derniers sont basés dans l’ensemble sur les multiples et dures conditions de vie vécues quotidiennement dans différentes sociétés malgaches. Durant une heure et trente minutes, la performance a été à son comble de la part des animateurs bien concentrés et inspirés. La suprématie collective a largement dominé et favorisé la satisfaction et le soulagement des spectateurs. Ces derniers, ravis et comblés, ont fortement encouragé les troupe par de fréquents applaudissements.

Originalité

De son côté, Ramilison Besigara Zokiny s’est particulièrement démarqué par son originalité. Forte de ces longues année d’expérience tant au niveau national qu’à l’échelle internationale, cette troupe n’a cessé de s’améliorer au fil des années et de le prouver dans différents coins de Madagascar depuis sa séparation avec Sahondra-finina Zanany en 1986, et sa double création les versions «zokiny» et «zandriny» respectivement gérées depuis 2016 par Radona, le fils aîné Rafely et le fils cadet Radona du regretté Ramilison Besigara. Comptant une trentaine de membres dans son effectif, il s’est déjà produit dans plusieurs villes de Madagascar et une sortie en France en 2001. Il compte actuellement neuf albums dans son tableau de bord. Les tenues de scène multicolores et typiquement traditionnelles, les combinaisons vocales et instrumentales, les acrobaties font les merveilles des concerts de hira gasy.

Jean Paul Lucien