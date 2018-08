Football – Poule des As – Fosa s’impose, Elgeco sombre

Fosa Juniors a battu la CNaPS Sport, hier à Mahajanga (1-0). À Antsirabe, FC Vaki­nankaratra a infligé à Elgeco Plus une deuxième défaite consécutive (3-1).

Le champion d’Analamanga est à terre. Elgeco Plus a concédé sa deuxième défaite de rang, hier au stade Vélodrome d’Antsirabe, lors de la deuxiè­me journée de la Poule des As.

Son bourreau se nomme FC Vakinankaratra, victorieux par trois buts à un. L’ouverture du score est arrivée prématurément. Laissant la possession à Dino et ses coéquipiers et préférant procéder en contre-attaque, le FC Vakinankaratra a marqué sur une action en transi­tion en triangle, conclue par Elysé, à la suite d’un ballon récupéré au milieu de terrain (10e, 1-0).

Le véritable tournant du match est survenu à la demi-heure de jeu. Sur une nouvelle contre-attaque des joueurs d’Antsirabe, Eddit Bastia, gardien d’Elgeco Plus, a raté sa sortie. Il a dévié le cuir de la main, alors qu’il était en dehors de sa surface. Carton rouge direct. Elgeco Plus a ainsi évolué en infériorité numérique durant une bonne heure.

C’est en deuxième période que le FC Vakinan­karatra a inscrit le but du break. Sur un long centre en provenance du flanc droit, Tojo Nirina, seul au second poteau, a repris le ballon de la tête, pour battre Ando, le remplaçant d’Eddit (52e, 2-0).

L’ailier gauche du FC Vakinankaratra est ainsi récompensé de ses efforts, puisqu’il a livré une prestation impressionnante.

Fosa en tête

Il a mis à mal la défense adverse sur chacune de ses accélérations. Vingt minutes plus tard, les locaux ont définitivement tué le match, grâce à la deuxième réalisation d’Elysé (74e, 3-0). Certes, Elgeco Plus sauvera l’honneur quelques instants plus tard, mais le but du 3-1 n’a rien changé au résultat final.

Du côté de Mahajanga, Fosa Juniors Boeny a battu la CNaPS Sport d’Itasy sur la plus petite des marges. Les deux formations se sont longtemps neutralisées. Les Caissiers auraient pu marquer sur une action de Ronald, peu de temps avant la pause, mais la frappe du latéral gauche a été déviée par un des montants. L’unique but du match a été inscrit par Babou, quelques minutes après son entrée en jeu. L’ancien joueur d’Elgeco Plus a trompé Leda de la tête, pour offrir les trois points de la gagne à son club.

Au classement général, Fosa Juniors porte donc son total à six points. Suivent la CNaPS Sport et le FC Vakinan­karatra avec trois unités. Elgeco Plus, quant à lui, reste avec un zéro pointé.