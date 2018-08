Dépôt de candidature – Rajaonarimampianina et Ravalomanana se font attendre

Il reste moins de dix jours avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature à la HCC. Hery Rajaonarimampianina et Marc Ravalomanana ne semblent pas se presser.

Nonchalants. Hery Rajao­narimampia­nina, prési­- dent de la Répu­blique, et Marc Ravalo­manana, l’un de ses prédécesseurs, semblent prendre leur temps pour l’officialisation de leur candidature à l’élection présidentielle et déposer leur dossier à la Haute cour constitutionnelle (HCC).

Selon le communiqué de presse du conseil des ministres de mercredi, le chef de l’État aurait indiqué au gouvernement que bien que sa mission principale soit les préparatifs des élections,

« la réalisation des actions en faveur du développement ne doivent pas être en reste (…) ». Lorsqu’il est questionné par les journalistes sur sa candidature, le président Rajaonari­mampianina réplique souvent, « pour l’instant, je travaille, je poursuis les efforts de développement ».

Au motif d’inauguration, de visite ou de lancement de « projets de développement », Hery Rajaonarimampianina a enchainé les visites présidentielles dans plusieurs localités du pays, depuis le début de l’année. Les scénarios de ces déplacements s’apparentent sensiblement à un pré-terrain électoral. Garder son statut présidentiel dans ses tournées et inaugurations pourrait être un moyen de se défendre contre l’étiquette d’une précampagne.

Dans un discours prononcé lors d’une tournée dans la région Androy, en juillet, le locataire d’Iavoloha a, d’autant plus, fustigé de « non-respect de la loi » par les candidats annoncés à la présidentielle qui sont en précampagne. Aucune règle ne régit, cependant, la période pré-électorale.

Créer l’événement

Bien qu’il ait déjà annoncé son intention de se porter candidat à l’élection présidentielle, Marc Ravalo­manana, lui aussi, semble se faire désirer. L’attentisme du fondateur de l’empire TIKO tranche avec la fougue politique qu’il a montrée depuis son retour d’exil, en 2014. La nonchalance du président national du parti « Tiako i Madagasikara » (TIM), motive des bruits quant à son désistement, ces derniers jours.

Des rumeurs que s’emploient à démentir ses lieutenants comme maître Hanitra Razafimanantsoa et Stanislas Zafilahy. Ces derniers affirment que le dossier de candidature de leur leader est déjà prêt et n’attend plus que le moment de son dépôt à la HCC. Le fondateur de l’empire TIKO poursuit, d’autant plus, ses tournées à travers le pays. Les déplacements de Marc Ravalomanana, pour la plupart, sont, toutefois, officiellement, au titre des préparatifs du 50e anniversaire de l’église réformée FJKM.

L’ancien chef d’État est le président du comité d’organisation de cet événement dont l’apogée des célébrations se tiendra à Toamasina, cette semaine, notamment, le 19 août. Marc Ravalo­manana prend son temps pour déposer sa candidature pour, éventuellement, esquiver les critiques selon lesquelles il profiterait de son statut à la FJKM pour réveiller sa base politique et séduire de nouveaux adeptes. Les textes électoraux, d’autant plus, imposent le respect de « la neutralité des lieux de culte ».

Pour en revenir à Hery Rajaonarimampianina, du reste, il pourrait encore, être amené à organiser son camp. Chercher la synergie entre le « Hery vaovao ho an’i Mada­gasikara » (HVM), et le « Vondrona manohana an’i Hery Rajaonarimampianina » (Voro­mahery), pourrait ne pas être aisé, surtout que ce dernier affirme vouloir fédérer les partisans du Président qui ne partagent pas les idées du HVM. Le Président et son prédécesseur pourrait se bousculer pour être le dernier prétendant à déposer son dossier de candidature afin de créer l’événement.