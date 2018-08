Commerce – Le savon en poudre passe à la loupe

Concurrence déloyale. Les producteurs de détergent en poudre se voient submergés par un phénomène d’importation massive de ce produit. Une situation qui les oblige, soit à fermer boutique, soit à recourir à des mesures de protectionnisme à l’endroit du secteur. Raison pour laquelle, une audition publique a été effectuée la semaine dernière, dans les locaux de la chambre de commerce Antani­narenina, par l’Autorité Nationale chargée des Mesures Correctives Commerciales (ANMCC) suite à une requête déposée au mois de mars de cette année par la Société Savonnerie Tropicale et la Société SIGMA, les deux seules industries œuvrant dans ce secteur. L’audition publique aura été l’occasion pour les parties intéressées, incluant les plaignants ainsi que les importateurs, de convenir des décisions commerciales à prendre afin de redresser la situation de concurrence abusive. «La gravité de la situation de la branche de production, constatée lors de la détermination préliminaire a justifié l’application de mesure de sauvegarde provisoire et une décision d’application d’un droit additionnel ad valorem de 36% du prix a été prise par l’ANMCC le 6 juin 2018», conclut Barthelemy Directeur général de l’ANMCC. Une fois l’enquête clôturée, l’ANMCC annoncera son verdict concernant l’augmentation ou non de la taxation des produits importés.