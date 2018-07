Ravinala Airports – Les travaux d’extension en nette avancée

Avancées. La rénovation de la piste de l’aéroport international d’Ivato est achevée. Elle pourra alors accueillir un A380. En effet, la nouvelle infrastructure que sera bientôt l’aéroport international d’Ivato aura une capacité d’accueil annuel de 1,5 millions de passagers. Une prouesse par rapport à sa capacité d’accueil actuelle mais encore loin de celles des aéroports africains comme Bole à Addis Abeba, qui accueille quelques 20 millions de passagers ou encore l’aéroport de l’île Maurice avec ses 4 millions de passagers par an. Toujours est-il que le nouveau terminal international d’Ivato aura une superficie de 17 500m², ce qui n’est pas des moindres par rapport au nombre de touristes prévus atteindre au moins cinq cent mille à l’horizon 2020.

Justement, Ravinala airports prévoit une ouverture officielle au premier trimestre 2020. Le chantier est de ce fait en avance par rapport aux prévisions si on se réfère aux explications apportées hier sur terrain, en présence de Hery Rajaonarimam­pianina, président de la République, venu pour la dernière fois il y a cinq mois. « Le nouveau terminal est conçu pour être en phase avec les standards internationaux et les normes de l’Association du transport aérien international (IATA). En général, l’avancement du chantier d’Ivato, piste, bâtiment, station d’épuration d’eau, est estimé à 60% », apprend-on du côté de Ravinala Aiports, concessionnaire des aéroports d’Ivato et de Nosy be. Le montant des travaux s’élève à 96 millions d’euros.

Bien que les travaux soient achevés à encore 50%, « l’inauguration du nouvel aéroport de Nosy be est prévue vers la fin de l’année », rassure encore le concessionnaire. La réception de la piste a été faite vers la fin de l’année 2017. « Les travaux actuels portent sur la rénovation du bâtiment. La rénovation de la zone d’arrivée, est achevée. Actuellement, les travaux se focalisent sur la phase 2, la rénovation du check-in et salle d’attente internationale », détaille Ravinala Airports. « Madagascar va bientôt changer de visage grâce à ce nouveau portail de l’île » a déclaré le Président Rajaonari­mampianina, hier à Ivato. Il a par ailleurs souligné, « l’effort et le travail acharnés » des ouvriers du chantier qui travaillent jour et nuit. L’équipe de CMBI (Colas Madagascar et Bouygues Bâtiment International), est indiquée avoir effectué un million d’heures de travail jusqu’ici.

Avant sa visite au chantier de l’aéroport d’Ivato, le Président Hery Rajaonari­mampianina a emprunté le chemin de la rocade de Tsarasaotra menant directement à Ivato, constatant l’avancement des travaux de construction de la route. Pour l’heure, celle-ci n’a pas encore été retouchée malgré l’annonce effectuée par le ministre des Travaux publics et des infrastructures, Ulrich Andriantiana, le 22 juin dernier.