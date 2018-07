Projet TATOM – L’élaboration du schéma directeur avance

Le projet d’élaboration du schéma directeur de développement de l’axe économique Antananarivo-Toama­sina à Madagascar (TaToM), avance petit à petit. Le comité national de pilotage (CNP) de ce projet de coopération du gouvernement malgache et japonais s’est réuni à l’hôtel Ibis Ankorondrano, hier, pour faire le point sur l’avancement du projet. Il s’agit de la troisième réunion du CNP. Tous les membres du Comité de Pilotage issus des secteurs publics et privés et des zones d’études, ont été associés pour présenter le rapport intérimaire du projet. C’était aussi l’occasion pour l’équipe d’études de clarifier la vision et les stratégies de développement dans l’avenir, et de proposer des projets prioritaires à l’agglomération d’Antana­narivo, à celle de Toamasina et à l’axe économique. Cette coopération nippon-malgache vise à la réhabilitation du port de Toamasina, à la construction d’une autoroute reliant Antananarivo et cette ville portuaire.

La ministre de l’Aména­gement du Territoire et des Services Fonciers Christine Razanamahasoa et Ichiro Ogasawara, l’ambassadeur du Japon, et le représentant résident de l’Agence Japonaise de Coopération Internationale (JICA), Murakami Hironobu ont assisté à la cérémonie de lancement de la réunion. « Ce projet permet d’apporter un changement et développement que ce soit à court ou à long terme, pour la ville de Toamasina et celle d’Antananarivo », souligne Christine Razanamahasoa. Le rapport final du schéma directeur devrait être déposé au début du deuxième trimestre de l’année 2019.