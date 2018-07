Prix littérature de l’océan Indien – Ecrivains et poètes, livrez vite votre plume

Le « Prix Indianocéanie » est le premier prix littéraire de la zone océan Indien. Les écrivains majeurs s’exprimant en français ont jusqu’au 31 août pour déposer leur œuvre auprès de l’organisation

Lancé officiellement lors d’une conférence de presse le mercredi 20 juin 2018, au siège de la Commission de l’océan Indien à Ebène à l’Ile Maurice, un appel régional à écriture pour le Prix Indianocéanie se présente comme une opportunité en or, pour les férus de plume s’exprimant dans la langue de Molière et ayant plus de dix-huit ans à la date de la remise de son manuscrit, pour faire valoir leur talent.

Contes, nouvelles, essais, romans, théâtre, ou recueil de poésie avec une originalité thématique et un lien pertinent avec l’indianocéanie peuvent disputer ce prix. Le manuscrit doit être composé de textes de vingt pages, ayant au minimum quatre-vingt mille caractères, signes et espaces compris, et au maximum cent pages avec quatre cent vingt mille caractères, signes et espaces compris. L’œuvre en compétition doit être non primée et anonyme. Les intéressés ont jusqu’au 31 août pour déposer leur manuscrit auprès de l’organisation. Les règlements et les fiches d’inscriptions sont disponibles sur la page Facebook de Prix Indianocéanie ou sur le site de la Commission de l’Océan Indien, et également auprès du ministère de la Culture, de la Promotion de l’artisanat et de la Sauvegarde du patrimoine.

Grand prix

Le lauréat du Prix Indianocéanie verra son œuvre éditée en trois cents exemplaires et bénéficiera d’un chèque de 1000 euros « Le Prix Indianocéanie, qui est le premier prix littéraire de la Zone océan indien, a pour but de valoriser le patrimoine commun et à promouvoir les talents artistiques régionaux. Valoriser ce qui nous relie, les résonances culturelles et humaines indéniables de nos îles, il bénéficie du soutien de l’Organisation Internationale de la Francophonie et de l’entreprise mauricienne BlueSky», selon Hamada Madi, Secrétaire Général de la Commission de l’océan Indien, lors de cette conférence de presse. Ce prix rentre dans le cadre des projets 2018 « Soutien aux manifestations littéraires », axé sur le livre.