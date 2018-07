Postes et télécommunication – Madagascar au sommet de l’Afrique

Grand pas. La Grande île accueillera, pour la première fois, la conférence des plénipotentiaires de l’union Panafricaine des Postes (UPAP). L’annonce a été effectuée hier à Antaninarenina par le ministre des Postes, des télécommunications et du développement numérique (MPTDN), Jean de Dieu Maharante, en tant que département ministériel en charge de la tutelle technique de la poste.

Durant les journées du 26 et 27 juillet prochain, la conférence réunira un peu plus d’une quarantaine de pays membre de l’UPAP au Centre de conférence international d’Ivato. « L’organi­sation de l’évènement entre dans le cadre de l’amélioration de la gouvernance du secteur des postes et de la télécommunication dans le pays suivant les objectifs du plan de travail annuel du MPTDN. La conférence sera aussi une occasion d’aborder les questions liées aux stratégies postales africaine, notamment l’amendement des Actes ou convention et règlement de l’UPAP », explique Jean de Dieu Maharante.

Deux cent délégués représentant la quarantaine de pays membres seront attendus durant ces deux jours. Des délégations composées entre autres des techniciens en charge de la régulation du secteur ou encore de l’administration. Une occasion pour la partie malgache de profiter des échanges d’expérience avec leurs homologues africains tout en renforçant l’image de la poste malgache au niveau continental. « Ces assises amélioreront l’image de Madagascar tout en réaffirmant les engagements des autorités compétente par rapport au développement du secteur des postes et télécommunication », souligne Nirina Augustin Rakotomalala, directeur

général de la poste. Dévelop­pement qui, selon le responsable, se fera de la manière la plus inclusive possible notamment avec l’élargissement du réseau de la poste au niveau rural ainsi que la sécurisation des mandats postaux par l’intégration du système numérique dans les procédures de transfert d’argent.