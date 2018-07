Ministère des Postes et Télécommunications – Briand Andrianirina nommé SG

Parmi les nombreuses nominations aux hauts emplois de l’Etat hier en conseil des ministres, on a noté celle de Briand Andrianirina au poste de secrétaire général du ministère des Postes, des télé­communications et du développement numérique. Une grande responsabilité quand on sait les difficultés endurées par le ministre Jean de Dieu Maharanty pour s’installer à son poste. Mais Briand Andrianirina en a vu des vertes et des pas mûres dans sa carrière de manager. Il doit affronter en particulier la grève des syndicats qui perdure. Homme de dialogue ,d’ouverture et surtout de performance comme il l’a montré à la tête de la Fédération malgache de kick boxing où ses mandats ont été couronnés de plusieurs titres mondiaux, il ne devrait pas connaître de problèmes pour arranger les différends .Le ministre Maharanty a en tout cas fait le meilleur choix en enrôlant ce jeune et brillant technicien qui a fait ses preuves. Comme les postes et le télécommunications ne sont pas le domaine de prédilection du ministre, la meilleure initiative est de s’entourer de collaborateurs avisés. C’est fait désormais.