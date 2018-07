Maurice – Saisie de Rs 2,4 M de cannabis

L’expéditeur du colis contenant 4,09 kg de cannabis ne manque pas d’humour. Il a utilisé Álvaro Sobrinho comme prête nom pour expédier plus de Rs 2,4 M (168 millions ariary) de cannabis à Maurice.

Qui se cache derrière cette transaction ? C’est ce que tentent de découvrir les limiers de l’Anti-Drug and Smuggling depuis le 15 juin. Date à laquelle la drogue a été retrouvée en provenance d’Afrique du Sud.

Le nom de l’homme d’affaires angolais et l’adresse du Planet Earth Institute à Royal Park, Balaclava, ont été utilisés par le commanditaire afin d’expédier les 4,09 kg à Maurice. Plusieurs opérations ont été menées afin de remonter à l’expéditeur de la marchandise.

Selon nos informations, les enquêteurs se sont rendus à Royal Park, Balaclava, pour remettre le colis. La réception du complexe des villas de luxe les ont informés qu’aucun colis n’était attendu et a refusé d’en prendre la responsabilité.

L’ADSU a alors contacté la société de courier service en Afrique du Sud afin de retracer l’expéditeur. Si les recherches pour l’heure n’ont rien donné, elles sont

toujours en cours.

