Football – THB Champions League – Un groupe relevé à Vontovorona

La deuxième phase de la THB Champions League débute ce vendredi. Le groupe de Vontovorona promet une belle bagarre, avec Fosa Juniors, Elgeco Plus et Jet Mada en têtes d’affiche.

La tension devrait monter d’un cran, en THB Cham­pions League, à l’occasion de la deuxième phase, qui débute ce vendredi.

Le groupe de Vonto­vorona promet une bataille acharnée, avec notamment trois grosses écuries, à savoir Fosa Juniors Boeny, qui a terminé avec le meilleur bilan de la phase 1, Elgeco Plus Analamanga, toujours en quête de son premier titre en championnat de Mada­gascar, et Jet Mada, récemment sacré champion de l’Itasy et qui monte en puissance ces derniers mois.

En face, le FCA Alaotra Mangoro, le TAM Port Berger Sofia et le MTM Melaky auront fort à faire pour exister dans ce groupe. Seuls les deux premiers du classement rallieront la Poule des As. Autant dire, ce sera serré.

Vu cette composition, on devrait probablement avoir un choc pour chaque journée. Et pour la première de ce vendredi, au complexe sportif de Vontovorona, ce sera la confrontation entre Elgeco Plus et Jet Mada, en ouverture, à 11h.

Les deux clubs évoluaient déjà dans la même poule lors de la première phase.

CNaPS et Ajesaia favoris

Et leur rencontre s’était alors soldée sur un résultat de parité. S’ensuivront les duels entre TAM Port Berger et MTM, puis entre Fosa Juniors et FCA.

Les six autres formations qualifiées pour cette P2 joueront, quant à elles, à Fiana­rantsoa. La CNaPS Sport Itasy, quintuple championne de Madagascar, et l’Ajesaia Bongolava, partent logiquement avec la faveur des pronostics, face au FC Vaki­nan- karatra, au 3FB Atsimo Andrefana, au Fils d’Elephant Anosy et à l’Akon’Amba­tomena Haute Matsiatra.

En attendant leur affrontement, programmé pour la quatrième journée, ils débuteront respectivement contre le FC Vakinankaratra et le 3FB, ce vendredi au stade Moderne d’Ampasambazaha. Auparavant, l’Akon’Amba­tomena et Fils d’Épléhant ouvriront le bal.