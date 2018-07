Football féminin – AC Sabnam se reprend

Défait lors de l’ouverture de la phase 2, mardi dernier, l’AC Sabnam a bien rebondi hier, sur la pelouse du centre technique national de Carion.

Le club d’Avaradrano a écrasé l’Ascuf Haute Matsiatra, en clôture de la deuxième journée. Score final cinq buts à un, avec notamment un triplé de Noriaty. L’AC Sabnam se reprend avec cette victoire et refait le plein de confiance, avant d’attaquer la troisième journée de ce samedi.

Dans les autres matches d’hier, Mifa Analamanga s’est incliné devant l’AS Comato Atsimo Andrefana, au terme de la séance fatidique des tirs au but (0-0,

2-3 tab). Pour sa part, l’Askam Itasy a poursuivi sur sa belle lancée, en battant à plate couture le SOM Boeny (4-0). Encore une fois, Sarah y est allée de son doublé. Et enfin, l’Asot Analamanga a disposé du Prescoi Vakinan­karatra au terme d’une rencontre serrée (2-3).

La troisième journée de cette P2 est fixée pour ce samedi, toujours à Carion. Au programme, Askam#Prescoi, Sabnam#SOM, Comato#Ascuf et enfin Mifa#Asot.