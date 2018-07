Facilité élargie de crédit – Les performances économiques soulignées

La troisième revue du programme Facilité élargie de crédit (FEC) a déclenché le décais­sement de la quatrième tranche. Les efforts du gouvernement ont été notés.

Approbation de 44,25 mil­lions de dollars au titre de la quatrième tranche de la Facilité élargie de crédit (FEC) par le conseil d’administration du Fonds monétaire international (FMI), mercredi dernier, à Washington. Ce programme convenu avec le Fonds monétaire international (FMI) en juillet 2016, pour une durée de trois ans, prévoit un décaissement total de 347,1 millions de dollars, échelonné sur sept tranches. Les performances dans la gestion des finances publiques, la maîtrise des recettes et les dépenses publiques sont indiquées être les critères ayant amené à ce nouveau décaissement.

Le taux de croissance économique, qui dépasse 4 % depuis 2016, reflète la tendance de relèvement progressif de l’économie. « Madagascar a continué à déployer des efforts dans la mise en œuvre des réformes appuyées par le programme FEC. En 2017, la croissance économique est restée solide, en dépit de la sécheresse, du cyclone et de l’épidémie de peste que le pays a subi. Tous les critères quantitatifs ont été atteints avec des marges considérables pour la majorité. Les différentes réformes faisant l’objet de repères structurels ont été réalisées », a souligné Vonintsa­lama Andriambolo­lona, ministre des Finances et du budget lors d’une conférence de presse conjointe avec le gouverneur de la Banque centrale, hier, à Antanina­renina.

Exportateurs

Le taux d’inflation a été maintenu à 9% malgré la hausse du prix du riz au premier trimestre de l’année. L’importance des réformes mises en œuvre par la Jirama pour réduire les besoins de transferts, a également été évoquée.

On apprend que cette quatrième tranche sera notamment injectée à la Banque centrale de Mada­gascar afin de soutenir la balance de paiement, les flux de biens, de services, de revenus, de transferts de capitaux et l’ensemble des flux financiers. Les deux responsables ont par ailleurs fait savoir que la Banque mondiale octroie une aide budgétaire de 100 millions de dollars, l’Union européenne, 15 millions d’euros et la Banque africaine de développement (BAD) 10 millions de DTS.

Alain Rasolofondrainibe, gouverneur de la Banque centrale de Madagascar fait savoir également que les transferts additionnels inclus dans la loi de finances rectificative 2018 font état de 17 milliards d’ariary de subvention pour les exportateurs. « Des facteurs de coût tels que l’instabilité de l’ariary, le prix du carburant, le prix multiplié par dix, par quinze de la vanille et la perte de compétitivité, constituent entre autres les objets de cette subvention », révèle le gouverneur.

Ce dernier n’a pas toutefois indiqué quelles entreprises bénéficieraient de cette subvention. « C’est à la charge du ministère de l’Economie et du plan et celui de l’Industrie et du développement du secteur privé », souligne-t-il. Une révélation qui a créé des remous au sein du secteur privé rien que dans la journée d’hier, la loi de finances rectificative 2018 ne donnant aucun détail précis sur cette subvention de 17 milliards d’ariary.